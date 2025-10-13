Więcej
    Spektakl „Kosmiczny dom” w reżyserii Liny Lapelytė w Wilnie

    Spektakl TR Warszawa „Kosmiczny dom” w reżyserii Liny Lapelytė miał premierę w kwietniu w Warszawie, a już 28 i 29 października zostanie zaprezentowany w Wilnie.

    Autor: KW
    Spektakl „Kosmiczny Dom”.
    „Kosmiczny Dom”, reż. Lina Lapelytė | Fot. Adrian Lach , TR Warszawa, 2025

    „Kosmiczny dom” jest przykładem sukcesu polsko-litewskiej współpracy w obszarze kultury – z zaangażowania twórców z obu krajów powstał naprawdę hipnotyzujący spektakl. Lina Lapelytė – litewska artystka znana publiczności m.in. z oper „Sun & Sea” i „Have a Good Day!”, uwidacznia to, co pozornie jest nieistotne. Muzyczny charakter spektaklu oraz praca z głosem pozwalają dotknąć tego, co w nas najbardziej kruche i wrażliwe.

    „Menų spaustuvė” (Šiltadaržio g. 6, Vilnius)

    28 października o godz. 18:00 i 21:00.
    29 października o godz. 18:00 i 21:00.
    29 października o godz. 19:00 odbędzie się autorskie spotkanie twórców z publicznością.

    Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/9RmdaZJPZ

    Więcej informacji o spektaklu na stronie Instytutu: https://instytutpolski.pl/vilnius/pl/2025/10/09/kosmiczny-dom/

    Instytut Polski w Wilnie 

