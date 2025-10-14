Remont ulicy Niemieckiej odkrył fragment przedwojennego Wilna

Na pierwszym etapie przebudowy ulicy Niemieckiej odsłonięto mury i piwnice budynków, które wcześniej stały na rogu z ulicą Dominikańską (Domininkonų). Odkryte pozostałości zostaną poddane pracom konserwatorskim. Modele fundamentów w formacie 3D będą także dostępne dla każdego, można będzie je pobrać ze specjalnych serwisów.

Obecnie prowadzone prace

— Obecnie trwają prace nad instalacją sieci kanalizacji deszczowej. Wykopane w trakcie prac archeologicznych fundamenty po odpowiednim zabezpieczeniu są zasypywane. Konserwacja podwalin dawnych budowli obejmuje ich izolację od wilgoci — wyjaśnia Gabrielus Grubinskas, rzecznik samorządu stołecznego.

Zauważa też, że badania archeologiczne o tak dużej skali są po raz pierwszy prowadzone na tej ulicy.

Ten etap przebudowy ulicy jest jednym z dziesięciu. Wykopaliska archeologiczne będą prowadzone na każdym etapie, w zależności od potrzeb i sytuacji. Zdaniem kierownika projektu Roberta Zilinskasa, w niektórych miejscach wystarczy wykonać niewielki wykop — tylko tyle, ile potrzeba do ułożenia podłoża pod nowe nawierzchnie. W innych miejscach, gdzie budowana jest kanalizacja lub studzienki, wykopy będą głębsze. Niemiecka jest jedną z najstarszych ulic miasta — pierwsze wzmianki o niej pochodzą z początku XVI w.

Prawdopodobnie więc w trakcie prac zostanie dokonanych wiele interesujących odkryć.

Czytaj więcej: Wędrówki ulicami wileńskimi: Niemiecka — „zdradziecka i zbójecka”

Na Niemieckiej kwitł handel

Według informacji opublikowanej przez Muzeum Miasta Wilna, większość obecnie odnalezionych fundamentów obejmuje posesję nr 411 (kolonię domów mieszkalnych położonych na działce należącej do jednego właściciela), zaznaczoną na planie Wilna z 1808 r. Z materiałów archiwalnych wynika m.in., że fundamenty kościoła, którego budowę rozpoczęto w XVIII w., ale nigdy nie ukończono, zostały zaadaptowane na początku XIX w. na dom mieszkalny, wzniesiony przez Michała Szulca (1769-1812), architekta, profesora Uniwersytetu Wileńskiego.

Przez stulecia na Niemieckiej działało wiele kramików, domów handlowych, pracowni, restauracji. W połowie XIX w. znajdowała się tu księgarnia, sklep spożywczy, meblowy, tytoniowy, futrzarski, jubilerski, z zegarkami, winiarnia, kantor wymiany walut. W sklepie z towarami kolonialnymi można było kupić egzotyczne towary sprowadzane z daleka, takie jak herbata czy przyprawy. Wiadomo, że w końcu XIX w. mieścił się tu sklep z instrumentami muzycznymi, maszynami do pisania i do szycia, rowerami i innymi nowinkami technicznymi.

Fundamenty dawnego hotelu

Jednym z najsłynniejszych obiektów mieszczącym się na rogu ulic Niemieckiej i Dominikańskiej był hotel „Europa”, który otwarto w 1863 r. W hotelu było 50 pokoi, francuska restauracja i bar piwny. Podczas serwowanych w hotelowej restauracji obiadów i kolacji dla gości grał kwartet muzyczny. Personel hotelowy mówił po rosyjsku, polsku, niemiecku i francusku.

Po drugiej wojnie światowej wygląd ulicy Niemieckiej został całkowicie zmieniony. W lipcu 1944 r., podczas walk o Wilno ulica została zniszczona (zwłaszcza prawa strona, gdy idzie się od Ratusza). Ucierpiał również hotel Europa. W latach 1945-1955 całe fragmenty ulicy zostały zburzone. W latach 50. i 60. XX w. ulicę poszerzono i wybudowano nowe domy. W 1962 r., na skrzyżowaniu Niemieckiej i Dominikańskiej, na miejscu hotelu „Europa” zbudowano blok mieszkalny, który stoi do dziś.