Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Początek sezonu grzewczego: jak ogrzewać dom, nie trując siebie i innych

    Wraz z nadejściem chłodniejszych dni rozpoczyna się sezon grzewczy. To czas, gdy komfort cieplny w domu staje się priorytetem — często kosztem jakości powietrza i zdrowia publicznego.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Kobieta pali w piecyku.
    Przede wszystkim należy wybierać mniej szkodliwe paliwa — suche drewno, certyfikowane granulaty lub gaz | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Cichy zabójca — zanieczyszczenie powietrza

    Zimą znacznie wzrasta emisja zanieczyszczeń, zwłaszcza w gospodarstwach domowych, które ogrzewają się paliwami stałymi — węglem, drewnem lub torfem. To właśnie podczas ich spalania do atmosfery przedostają się tzw. drobne cząstki stałe stanowiące poważne zagrożenie zdrowotne. To przede wszystkim pyły zawieszone PM10 i PM2,5, które stanowią poważne zagrożenie zdrowotne.

    „Według danych Europejskiej Agencji Środowiska zanieczyszczenie powietrza jest największym czynnikiem środowiskowym szkodzącym zdrowiu ludzi w Europie. Każdego roku umiera z tego powodu około 300 tys. osób. Dlatego wybierając mniej zanieczyszczające metody ogrzewania, możemy chronić zdrowie swoje i naszych bliskich” — mówi Olita Kriukovienė, doradca Centrum Zdrowia Zawodowego i Środowiskowego Instytutu Higieny, pełniąca tymczasowo funkcję dyrektora centrum.

    Niewidoczne, ale groźne

    Drobne cząstki stałe dzielą się na MP10 oraz MP2,5. Te pierwsze, o średnicy do 10 mikrometrów, docierają do górnych dróg oddechowych, wywołując kaszel i zaostrzenie chorób przewlekłych. Jeszcze groźniejsze są MP2,5 (o średnicy do 2,5 mikrometra) — mniejsze i bardziej przenikliwe, które przedostają się do płuc, a następnie do krwiobiegu, wpływając na pracę całego organizmu.

    Europejska Agencja Środowiska podaje, że aż 96 proc. mieszkańców miast UE narażonych jest na niebezpieczne stężenia MP2,5. Skutki zdrowotne mogą być poważne — od zaostrzenia astmy i przewlekłych chorób płuc, przez problemy z układem krążenia, aż po zwiększone ryzyko zawału serca, udaru mózgu czy przedwczesnego porodu. Długoterminowe narażenie może również skrócić długość życia.

    Czytaj więcej: Czarny dym z kominów jest niebezpieczny dla zdrowia

    Ogrzewanie bez dymu i toksyn

    Istnieją sposoby, by zapewnić sobie ciepło w domu bez pogarszania jakości powietrza. Przede wszystkim należy wybierać mniej szkodliwe paliwa — suche drewno, certyfikowane granulaty lub gaz. Kategorycznie zakazane i niebezpieczne jest spalanie odpadów: plastiku, starych mebli czy opon.

    Utrzymanie urządzeń grzewczych w dobrym stanie również wpływa na bezpieczeństwo i efektywność. Komin należy czyścić co najmniej raz w roku, a stan techniczny kotła regularnie kontrolować. Ważna jest również odpowiednia wentylacja pomieszczeń.

    W miarę możliwości warto rozważyć bardziej ekologiczne źródła ciepła — pompy ciepła, centralne ogrzewanie czy nowoczesne kotły emitujące mniej zanieczyszczeń.

    Proste działania, które chronią zdrowie

    W okresach dużego zanieczyszczenia zaleca się ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu, szczególnie w godzinach największego stężenia pyłów. Wietrzenie pomieszczeń najlepiej przeprowadzać rano lub wieczorem, kiedy poziom zanieczyszczeń jest niższy. Dla osób mieszkających w pobliżu źródeł dymu pomocne mogą być uszczelki okienne lub oczyszczacze powietrza.

    Poprawę jakości powietrza w domu wspierają także rośliny doniczkowe, częste czyszczenie na mokro oraz unikanie nadmiernego gromadzenia kurzu.

    Szczególną ostrożność powinny zachować osoby najbardziej narażone: dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. W ich przypadku każdy dzień spędzony w zanieczyszczonym środowisku może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

    Aktualne informacje o stanie powietrza na Litwie można śledzić na stronie www.gamta.lt. Dzięki temu łatwiej dostosować codzienne nawyki do aktualnych warunków i uniknąć niepotrzebnej ekspozycji na szkodliwe pyły.

    Sejm przywrócił ułatwione rekompensaty za ogrzewanie
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Źródłainf. Instytutu Higieny

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Litwa zaostrza kontrolę przelewów. Nowe zasady w walce z oszustami

    Od 9 października litewskie instytucje płatnicze muszą weryfikować odbiorców przelewów. To odpowiedź na rosnącą falę oszustw, przed którymi wielokrotnie ostrzegaliśmy na łamach „Kuriera Wileńskiego”.
    Wiadomości

    LSDP przejmuje Ministerstwo Kultury, koalicja ze „Świtem Niemna” pozostaje

    Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) zdecydowała o przejęciu Ministerstwa Kultury, nie zrywając jednak współpracy z kontrowersyjnym koalicjantem — partią „Świt Niemna”. Decyzję tę skrytykowała opozycja.
    Społeczeństwo

    Zmiany w II filarze emerytalnym. Działanie planuje niemal co drugi mieszkaniec Litwy

    Możliwości przychodzą z ryzykiem Od stycznia 2026 r. ponad 1,4 mln mieszkańców Litwy będzie mogło samodzielnie decydować, co zrobić ze środkami zgromadzonymi w II filarze. Jak pokazuje badanie zlecone przez Swedbank,...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.