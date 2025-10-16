— Podstawowe przesłania Jana Pawła II są wciąż aktualne: ważniejsze jest być niż mieć. Bycie człowiekiem wiary, świadomym sensu swojego życia, ukierunkowanym na wieczność, ma większe znaczenie niż gromadzenie dóbr materialnych. Dzisiejsza tendencja do kolekcjonowania rzeczy nie zastąpi wartości, które pozostaną z nami po śmierci. Dlatego najważniejsze jest to, co możemy zabrać ze sobą dalej — nasza duchowa i moralna postawa, nasze czyny i wybory — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ks. Tadeusz Jasiński, rezydent parafii pw. św. Piotra i Pawła w Wilnie, redaktor naczelny katolickiej gazety „Spotkania”.

„Od siebie wymagajcie”

Dziedzictwo Jana Pawła II wciąż inspiruje kolejne pokolenia do działania na rzecz pokoju, dialogu między ludźmi oraz budowania wartościowego, świadomego życia.

— Ważnym przesłaniem papieża było także spotkanie z polską młodzieżą na Westerplatte, gdzie mówił: „Nawet gdyby nikt od was nie wymagał, wy sami od siebie wymagajcie”. Życie powinno być świadome, ukierunkowane i zgodne z priorytetami, które sami sobie stawiamy. Nie można żyć byle jak — trzeba mieć wartości i cele, które nadają sens codzienności — mówi duchowny.

Ksiądz podkreśla, że Jan Paweł II był wzorem w relacjach z drugim człowiekiem — niezależnie od jego wiary czy doświadczenia cierpienia. Nawet własne trudności traktował jako źródło siły i autentyczności, co czyniło jego nauczanie wyjątkowo wiarygodnym. Dla młodych ludzi, którzy poszukują sensu życia i odpowiedzi na pytanie „po co żyję?”, papież pozostaje inspiracją do życia świadomego, twórczego i pełnego wartości.

— Dla mnie osobiście ważnym źródłem nauki była książka Jana Pawła II, napisana, gdy był kardynałem — „Miłość i odpowiedzialność”. Porusza ona wszystkie aspekty życia młodzieży — duchowość, cielesność, relacje z innymi — pokazując, jak żyć tak, by nie szkodzić sobie ani innym, a jednocześnie rozwijać się i dążyć do dobra. Polecam tę książkę każdemu młodemu człowiekowi, który szuka odpowiedzi na fundamentalne pytania o sens życia i relacje z innymi — mówi ks. Jasiński.

Papież Jan Paweł II

| Fot. EPA-ELTA

Globalny wymiar pontyfikatu

16 października 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany papieżem, przyjmując imię Jan Paweł II. Był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym spoza Włoch od 455 lat, co nadało jego wyborowi ogromne znaczenie historyczne i symboliczne. Przyjęcie imienia Jana Pawła II było wyrazem hołdu wobec swojego poprzednika i jednocześnie sygnałem kontynuacji misji Kościoła w duchu pokoju i prawdy.

Jego pontyfikat od samego początku miał globalny wymiar. Jan Paweł II stał się duchowym przewodnikiem nie tylko dla katolików, ale także dla ludzi różnych wyznań i kultur. Był symbolem duchowej siły, odwagi i wytrwałości w obronie prawdy.

Pontyfikat Jana Pawła II charakteryzowały liczne podróże duszpasterskie — odwiedził ponad 120 krajów, w tym najbiedniejsze regiony świata oraz miejsca dotknięte konfliktami i łamaniem praw człowieka. Spotkania z młodzieżą, wiernymi i przedstawicielami różnych religii miały ogromny wpływ na dialog międzykulturowy i umacnianie pokoju.