Paprastai ir aiškiai apie elektrą

Visą dieną Nemenčinės seniūnijoje gyventojų laukė „Ignitis” klientų aptarnavimo specialistai, pasirengę patarti ir atsakyti į klausimus apie elektros tiekimą. Nemenčinės gyventojai pasinaudojo išskirtine proga susitikti ir pasikonsultuoti gyvai.
Įdomių dalykų apie elektrą buvo galima sužinoti ir visą dieną veikusioje edukacinėje #EnergySmartSTART platformoje. Pirmadienį pertraukos buvo išskirtinės – moksleiviai mielai naudojosi galimybe su VR akiniais pakilti į vėjo elektrinės viršūnę! Į pamokas vaikai grįžo pasisėmę naujų įspūdžių ir praplėtę savo žinias apie vėjo energetiką.
