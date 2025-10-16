Paprastai ir aiškiai apie elektrą

Więcej
    „Ignitis” klientų aptarnavimo specialistai sulaukia daug įvairių klausimų. Gyventojai teiraujasi, kada geriausias laikas pratęsti elektros planą, kaip sutaupyti ir kitų daugeliui aktualių dalykų. Pirmadienį, spalio 7 d. Nemenčinės gyventojai turėjo galimybę šiuos ir kitus rūpimus klausimus užduoti gyvai.

    Visą dieną Nemenčinės seniūnijoje gyventojų laukė „Ignitis” klientų aptarnavimo specialistai, pasirengę patarti ir atsakyti į klausimus apie elektros tiekimą. Nemenčinės gyventojai pasinaudojo išskirtine proga susitikti ir pasikonsultuoti gyvai.

    Įdomių dalykų apie elektrą buvo galima sužinoti ir visą dieną veikusioje edukacinėje #EnergySmartSTART platformoje. Pirmadienį pertraukos buvo išskirtinės – moksleiviai mielai naudojosi galimybe su VR akiniais pakilti į vėjo elektrinės viršūnę! Į pamokas vaikai grįžo pasisėmę naujų įspūdžių ir praplėtę savo žinias apie vėjo energetiką.

    Norite sužinoti daugiau apie elektros tiekimą? Domina nepriklausomo elektros tiekimo planai ir kainos? Apsilankykite svetainėje ignitis.lt – čia rasite visą aktualią informaciją ir atsakymus į jums rūpimus klausimus.

