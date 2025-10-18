– Sercem i siłą rejonu wileńskiego jest jego wspólnota. To ludzie aktywni, utalentowani i wizjonerscy, którzy codziennym zaangażowaniem i aktywną pracą budują dobrobyt naszego rejonu w różnych sferach: od kultury i sportu przez naukę i biznes po zdrowie i inne dziedziny. Zapraszam wszystkich mieszkańców, firmy i organizacje do ujawnienia tych inspirujących zasług i do zgłaszania kandydatur do dorocznych nagród rejonu wileńskiego – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

– Zachęcam Państwa nie tylko do aktywnego zgłaszania kandydatur, lecz także do wspólnego umacniania tej nowej tradycji, aby trwale wpisała się w życie rejonu wileńskiego. Już po raz drugi na szczeblu samorządowym docenimy każdy inspirujący sukces, podziękujemy i uhonorujemy tych, którzy pielęgnują wartości naszego rejonu, zamieniają wizje w rzeczywistość i nadają rejonowi nowe barwy, idee oraz przełomowe rozwiązania – dodaje wicemer Edyta Tamošiūnaitė.

Celem wręczania dorocznych nagród jest uhonorowanie i nagrodzenie osób, firm, instytucji i wspólnot, które swoją pracą, zasługami i pomysłami w minionym roku w określonej dziedzinie rozsławiały rejon wileński na Litwie i na świecie.

Kandydatami do nagród mogą być osoby fizyczne i prawne – zarówno mieszkańcy rejonu wileńskiego, jak i instytucje, organizacje i podmioty (działające tu lub mające w nim swoją siedzibę) – wyróżniające się swoimi zasługami oraz rozsławiające imię rejonu wileńskiego na Litwie i na świecie w dziedzinach: kultury, sztuki, innowacji, samorządności, biznesu, oświaty, nauki, ochrony zdrowia, prawa, ochrony środowiska, turystyki, działalności charytatywnej, sportu i innych. Nagroda może być też przyznana za całokształt osiągnięć w działalności zawodowej lub społecznej.

Kandydatury można zgłaszać do 10 listopada 2025 r. (włącznie), przesyłając opis kandydatury w dowolnej formie lub wypełniony formularz zgłoszeniowy (ankietę) na adres e-mail Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego: vrsa@vrsa.lt. Ankietę można również wypełnić online. W dokumentacji należy przedstawić kandydata, opisać jego zasługi dla rejonu wileńskiego i jego mieszkańców za rok 2025, a także podać inne znaczące informacje.

Każda kandydatura zostanie rozpatrzona przez Komitet ds. Nagród, składający się z 11 członków, którzy wyróżniają się i aktywnie działają w swojej dziedzinie zawodowej, a także z działaczy społecznych aktywnie uczestniczących w działalności obywatelskiej i wspólnotowej. Na wniosek Komitetu decyzję o przyznaniu nagród zatwierdza Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Corocznie przyznawanych jest nie więcej niż 10 nagród. Wybrani laureaci zostaną nagrodzeni przez mera rejonu wileńskiego podczas uroczystej ceremonii.

Samorząd zachęca do rozważenia i aktywnego zgłaszania kandydatur, aby uhonorować tych, którzy swoją pracą i osiągnięciami wnoszą największą wartość dla rejonu.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 42 (119) 18-24/10/2025