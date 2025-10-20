Pierwsze Polonijne Forum Młodych Medyków odbędzie się w Wilnie

Więcej
    W dniach 6-8 listopada 2025, w Wilnie odbędzie się pierwsze Polonijne Forum Młodych Medyków. Głównym organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie w ramach Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.

    Udział w konferencji wzięło ponad 150 młodych osób zafascynowanych medycyną.
    Fot. PSML

    To właśnie tu, polonijna młodzież medyczna całego świata znalazła miejsce na swoje pierwsze i jedyne w swoim rodzaju spotkanie. Jak podkreślają organizatorzy, ma to być wydarzenie bez precedensu. Pierwsze trzy dni będą skupione na dzieleniu się wiedzą, dziedzictwem, na budowaniu relacji, które mają przetrwać dłużej niż samo forum.

    „Najwyższy poziom i dostojność Kongresu bez wątpienia zostaną rozświetlone obecnością młodych medyków. Prelegenci z USA, Litwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Ukrainy, Norwegii pokażą, jak wiele możemy zyskać, ucząc się od siebie nawzajem i wspólnie działając” — czytamy w komunikacie organizatorów.

    Dopełnieniem forum będzie przyjęcie w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz uroczyste otwarcie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

    Uwieńczeniem forum będzie Bal Młodego Medyka w wileńskim Muzeum Energetyki i Techniki.

    Gospodarzem i organizatorem Forum jest Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie, pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, we współpracy z Fundacją Polonii Medycznej.

    Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku.

    W Forum wezmą udział miedzy innymi przedstawiciele Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa Zdrowia Republiki Litewskiej, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. To dzięki temu wsparciu możemy tworzyć przestrzeń, w której młodzi medycy z całego świata spotkają się, by wspólnie planować przyszłość polonijnej medycyny.

    Zapraszamy Was serdecznie do Wilna — miasta z duszą i starówką wpisaną na listę UNESCO, które na trzy dni stanie się centrum młodej, otwartej i zaangażowanej medycyny.

