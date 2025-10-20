Częstszy ruch autobusów i trolejbusów obowiązywać będzie w dniach 25-26 października oraz 1-2 listopada. Celem zmian jest usprawnienie podróży mieszkańców udających się na groby bliskich.
Informacje o zmianach w rozkładach jazdy można znaleźć na stronach judu.lt i stops.lt. Przejazdy można śledzić w czasie rzeczywistym dzięki wirtualnej tablicy informacyjnej JUDU.
Częstsze autobusy do głównych cmentarzy
Władze miasta wzmocniły kursowanie następujących linii autobusowych:
- linie 37 i 115 — w kierunku cmentarza w Rakanciszkach,
- linia 63 — do cmentarza w Karwieliszkach,
- linia 2 — do cmentarza Liepynės,
- linie 38 i 114 — w kierunku cmentarza w Kojranach.
Więcej trolejbusów w mieście
Ułatwienia obejmują również dodatkowe kursy trolejbusów, które mają poprawić przesiadki w obrębie Wilna. Zmiany dotyczą linii:
- Linia 2 (Saulėtekis — Dworzec).
- Linia 7 (Perkūnkiemis — Dworzec).
- Linia 16 (Poszyłajcie — Dworzec).
- Linia 19 (Poszyłajcie — Saulėtekis).
