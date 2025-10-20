Więcej
    Przed i w czasie Zaduszek autobusy na wileńskie cmentarze pojadą częściej

    W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych 1 listopada oraz Zaduszkami 2 listopada, Wilno zwiększa częstotliwość kursowania transportu publicznego w kierunku największych cmentarzy miasta. Poniżej podajemy połączenia, których to dotyczy.

    Autobus na przystanku
    Zmiany w rozkładach jazdy mają zapewnić sprawny dojazd na cmentarze | Fot. Jonas Balčiūnas, ELTA

    Częstszy ruch autobusów i trolejbusów obowiązywać będzie w dniach 25-26 października oraz 1-2 listopada. Celem zmian jest usprawnienie podróży mieszkańców udających się na groby bliskich.

    Informacje o zmianach w rozkładach jazdy można znaleźć na stronach judu.lt i stops.lt. Przejazdy można śledzić w czasie rzeczywistym dzięki wirtualnej tablicy informacyjnej JUDU.

    Częstsze autobusy do głównych cmentarzy

    Władze miasta wzmocniły kursowanie następujących linii autobusowych:

    • linie 37 i 115 — w kierunku cmentarza w Rakanciszkach,
    • linia 63 — do cmentarza w Karwieliszkach,
    • linia 2 — do cmentarza Liepynės,
    • linie 38 i 114 — w kierunku cmentarza w Kojranach.

    Więcej trolejbusów w mieście

    Ułatwienia obejmują również dodatkowe kursy trolejbusów, które mają poprawić przesiadki w obrębie Wilna. Zmiany dotyczą linii:

    • Linia 2 (Saulėtekis — Dworzec).
    • Linia 7 (Perkūnkiemis — Dworzec).
    • Linia 16 (Poszyłajcie — Dworzec).
    • Linia 19 (Poszyłajcie — Saulėtekis).

