Redakcję „Kuriera Wileńskiego” odwiedziła Fundacja dla Rodaka

Uczestnicy wycieczki krótko przypomnieli sobie historię naszej redakcji, zmagań o wolność słowa i prasy na przestrzeni lat oraz w jaki sposób nasza praca pomagała zasypywać okopy w relacjach polsko-litewskich.

Fot. Andrzej Podworski

— Bardzo miła grupa, niektórzy byli w redakcji już nie pierwszy raz. Goście otrzymali gazety, kalendarze „Kuriera Wileńskiego”, na którym głównym bohaterem jest zespół „Wilia”, w ich 70-lecie. Każdy mógł wybrać, jaki numer chce zabrać sobie na pamiątkę i do lektury — po wycieczce podsumowuje Andrzej Podworski, dyrektor komercyjny „Kuriera Wileńskiego”, specjalista ds. kolportażu i promocji.

— Goście zostawili nam upominki i przekazali poczęstunek, za co bardzo dziękujemy — dodaje.

Dziękujemy Fundacji dla Rodaka i partnerom za życzliwą obecność i życzymy udanej reszty wycieczki!

Fot. Andrzej Podworski

Redakcja