    Redakcję „Kuriera Wileńskiego” odwiedziła Fundacja dla Rodaka

    W piątek 17 października redakcję „Kuriera Wileńskiego” odwiedziła wycieczka przyjaciół z Polski, działacze i partnerzy Fundacji dla Rodaka. Otrzymali kalendarze KW upamiętniające 70-lecie „Wilii”.

    Autor: KW
    Fundacja dla Rodaka w „Kurierze Wileńskim”.
    Goście zostawili ciepłe wspomnienia | Fot. Andrzej Podworski

    Uczestnicy wycieczki krótko przypomnieli sobie historię naszej redakcji, zmagań o wolność słowa i prasy na przestrzeni lat oraz w jaki sposób nasza praca pomagała zasypywać okopy w relacjach polsko-litewskich.

    Fot. Andrzej Podworski

    — Bardzo miła grupa, niektórzy byli w redakcji już nie pierwszy raz. Goście otrzymali gazety, kalendarze „Kuriera Wileńskiego”, na którym głównym bohaterem jest zespół „Wilia”, w ich 70-lecie. Każdy mógł wybrać, jaki numer chce zabrać sobie na pamiątkę i do lektury — po wycieczce podsumowuje Andrzej Podworski, dyrektor komercyjny „Kuriera Wileńskiego”, specjalista ds. kolportażu i promocji.

    — Goście zostawili nam upominki i przekazali poczęstunek, za co bardzo dziękujemy — dodaje.

    Dziękujemy Fundacji dla Rodaka i partnerom za życzliwą obecność i życzymy udanej reszty wycieczki!

    Czytaj więcej: Projekty realizowane na Litwie przez Polską Fundację Narodową

    Fot. Andrzej Podworski

    Redakcja

    Fot. Andrzej Podworski
    Fot. Andrzej Podworski
