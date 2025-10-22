Więcej
    Europejski Festiwal Filmowy „Scanorama”

    6 listopada 2025 r. rozpoczyna się jeden z największych festiwali filmowych na Litwie – Europejski Festiwal Filmowy „Scanorama”. Instytut Polski w Wilnie tradycyjnie jest partnerem festiwalu, a w programie nie zabraknie polskich akcentów.

    Afisz Europejskiego Festiwalu Filmowego „Scanorama”.
    Graf. organizatorzy

    Filmem zamknięcia tegorocznej edycji Europejskiego Festiwalu Filmowego „Scanorama” będą „Pociągi” w reżyserii Macieja Drygasa – zdobywca Nagrody Głównej w Konkursie Głównym oraz nagrody za montaż na największym festiwalu filmów dokumentalnych na świecie IDFA w Amsterdamie.

    W Konkursie głównym zaprezentowany zostanie film Piotra Winiewicza „Czy maszyny śnią o śmierci?”, a przewodniczącym Jury Konkursu głównego będzie polski reżyser i scenarzysta Piotr Dumała.

    W programie litewskich premier (lit. Lietuviškų filmų premjeros) znalazł się film „Wojna o sztukę” w reżyserii Andrzeja Miękusa – estońsko-polsko-litewska koprodukcja, wyświetlana w Konkursie Filmów Dokumentalnych tegorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

    W Konkursie filmów krótkometrażowych znalazły się 4 polskie realizacje: „Balony” (reż. Jakub Michnikowski), „Entropia” (reż. Anna Fam-Rieskaniemi), „Ludzie i rzeczy” (reż. Damian Kosowski) oraz „Stymulanty & Empatogeny” (reż. Mateusz Pacewicz).

    Podczas organizowanego w ramach Festiwalu wydarzenia branżowego SCA Kryptys odbędą się masterclassy dwóch cenionych polskich filmowców – Macieja Drygasa i Piotra Dumały.

    Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 6-23 listopada 2025 w 10 miastach Litwy – w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Szawlach, Poniewieżu, Olicie, Mariampolu, Gorżdach, Wyłkowyszkach i Wisaginii. Bilety, abonamenty i akredytacje do nabycia internetowo: https://scanorama.lt/lt/bilietai.

    Organizator:

    Europejski Festiwal Filmowy „Scanorama” (VšĮ „Kino Aljansas”)

    Partner:

    Instytut Polski w Wilnie

    Dni Kina Polskiego w „Scanoramie”. Gościem specjalnym reżyser Lech Majewski

    Instytut Polski w Wilnie 

