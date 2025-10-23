Więcej
    Samorząd Rejonu Wileńskiego przekazał aż 8 placówkom oświatowym nowe autobusy szkolne

    20 października szkołom rejonu wileńskiego oficjalnie przekazano 8 nowych „żółtych” autobusów. Inwestycja samorządu o wartości 704 tys. euro ma na celu zapewnienie lepszych i bezpieczniejszych warunków transportu uczniów oraz poprawę dostępności edukacji.

    Samorząd Rejonu Wileńskiego przekazał aż 8 placówkom oświatowym nowe autobusy szkolne.
    Władze samorządu oraz przedstawiciele szkół na tle nowych autobusów, które wkrótce wyruszą na trasy do 8 placówek w rejonie wileńskim | Fot. vrsa.lt

    „To kolejna ważna inwestycja samorządu w poprawę dostępności edukacji i przyszłość naszych dzieci. Każdy nowy pojazd to większe bezpieczeństwo, wyższy komfort i nowe możliwości dla uczniów, rodziców i pedagogów: dzieci będą mogły nie tylko sprawnie i bezpiecznie dotrzeć do szkoły i do domu, ale także aktywniej uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych” – mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

    Nowe autobusy szkolne przekazano 8 placówkom oświatowym: Szkole-Przedszkolu w Bujwidziszkach, gimnazjom w Rukojniach, Zujunach, Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole, Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach oraz Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze.

    Podczas ceremonii przekazania autobusów, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius podkreślił historyczny wymiar tego wydarzenia i jego bezpośrednie korzyści dla dobra uczniów.

    „Dziś jest naprawdę historyczny dzień – przekazujemy szkołom naszego rejonu aż 8 nowych i nowoczesnych autobusów szkolnych. To największa liczba pojazdów, jaką samorząd jednorazowo przekazuje placówkom kształcenia ogólnego w całej historii rejonu wileńskiego. Sens i cel tego wszystkiego jest jeden: dzieci rejonu wileńskiego – ich bezpieczeństwo, wygoda i dobrobyt” – powiedział dyrektor administracji samorządu Vytautas Vansavičius.

    Placówki oświatowe rejonu wileńskiego obecnie będą dysponować łącznie 69 autobusami szkolnymi. Są one przeznaczone do transportu uczniów mieszkających na terenach wiejskich i w miasteczkach, których domy są oddalone o więcej niż 3 km od szkoły, a także tych, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne. Oprócz codziennego dowozu do placówki oświatowej i z powrotem, autobusy służą również do przewożenia uczniów na wycieczki edukacyjne i zajęcia pozalekcyjne, a także do przewozu pedagogów na szkolenia. Ponadto, nowe autobusy w najbliższym czasie pozwolą na wymianę starszych, już przestarzałych pojazdów. Wszystkie koszty użytkowania i utrzymania transportu są pokrywane są z dotacji przeznaczonych dla szkół.

    Mimo pełnej gotowości do użytku, nowe „żółte” autobusy oficjalnie wyjadą na trasy dopiero po podjęciu oficjalnej decyzji o ich przekazaniu przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego, która odbędzie posiedzenie w przyszły piątek (31 października).

    Nowe 20-miejscowe autobusy marki „Iveco” są specjalnie przystosowane do przewozu dzieci. Wyróżniają się nie tylko ergonomicznymi siedzeniami o podwyższonym komforcie, ale także zainstalowanymi zaawansowanymi systemami ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) gwarantującymi maksymalne bezpieczeństwo. Obejmują one: system utrzymania pasa ruchu, kontrolę odległości, rozpoznawanie znaków drogowych, monitorowanie martwego pola oraz funkcję wykrywania zmęczenia kierowcy. Ponadto, w każdym pojeździe zainstalowany jest zintegrowany alkomat, zapewniający dodatkową kontrolę bezpieczeństwa przed podróżą. Koszt zakupu jednego autobusu szkolnego wynosi 88 tys. euro.

    Czytaj więcej: Na dowożenie uczniów rejonu wileńskiego – jeszcze 3 żółte autobusy szkolne

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

