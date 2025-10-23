„To kolejna ważna inwestycja samorządu w poprawę dostępności edukacji i przyszłość naszych dzieci. Każdy nowy pojazd to większe bezpieczeństwo, wyższy komfort i nowe możliwości dla uczniów, rodziców i pedagogów: dzieci będą mogły nie tylko sprawnie i bezpiecznie dotrzeć do szkoły i do domu, ale także aktywniej uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych” – mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Nowe autobusy szkolne przekazano 8 placówkom oświatowym: Szkole-Przedszkolu w Bujwidziszkach, gimnazjom w Rukojniach, Zujunach, Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole, Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach oraz Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze.

Podczas ceremonii przekazania autobusów, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius podkreślił historyczny wymiar tego wydarzenia i jego bezpośrednie korzyści dla dobra uczniów.

„Dziś jest naprawdę historyczny dzień – przekazujemy szkołom naszego rejonu aż 8 nowych i nowoczesnych autobusów szkolnych. To największa liczba pojazdów, jaką samorząd jednorazowo przekazuje placówkom kształcenia ogólnego w całej historii rejonu wileńskiego. Sens i cel tego wszystkiego jest jeden: dzieci rejonu wileńskiego – ich bezpieczeństwo, wygoda i dobrobyt” – powiedział dyrektor administracji samorządu Vytautas Vansavičius.

Placówki oświatowe rejonu wileńskiego obecnie będą dysponować łącznie 69 autobusami szkolnymi. Są one przeznaczone do transportu uczniów mieszkających na terenach wiejskich i w miasteczkach, których domy są oddalone o więcej niż 3 km od szkoły, a także tych, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne. Oprócz codziennego dowozu do placówki oświatowej i z powrotem, autobusy służą również do przewożenia uczniów na wycieczki edukacyjne i zajęcia pozalekcyjne, a także do przewozu pedagogów na szkolenia. Ponadto, nowe autobusy w najbliższym czasie pozwolą na wymianę starszych, już przestarzałych pojazdów. Wszystkie koszty użytkowania i utrzymania transportu są pokrywane są z dotacji przeznaczonych dla szkół.

Mimo pełnej gotowości do użytku, nowe „żółte” autobusy oficjalnie wyjadą na trasy dopiero po podjęciu oficjalnej decyzji o ich przekazaniu przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego, która odbędzie posiedzenie w przyszły piątek (31 października).

Nowe 20-miejscowe autobusy marki „Iveco” są specjalnie przystosowane do przewozu dzieci. Wyróżniają się nie tylko ergonomicznymi siedzeniami o podwyższonym komforcie, ale także zainstalowanymi zaawansowanymi systemami ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) gwarantującymi maksymalne bezpieczeństwo. Obejmują one: system utrzymania pasa ruchu, kontrolę odległości, rozpoznawanie znaków drogowych, monitorowanie martwego pola oraz funkcję wykrywania zmęczenia kierowcy. Ponadto, w każdym pojeździe zainstalowany jest zintegrowany alkomat, zapewniający dodatkową kontrolę bezpieczeństwa przed podróżą. Koszt zakupu jednego autobusu szkolnego wynosi 88 tys. euro.

Czytaj więcej: Na dowożenie uczniów rejonu wileńskiego – jeszcze 3 żółte autobusy szkolne

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego