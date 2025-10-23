— Tai, kad „EnergySmart” jau pasitiki daugiau kaip 110 tūkst. naudotojų, mums yra aiškus įrodymas, kad tokie sprendimai reikalingi. Kurdami „EnergySmart”, norėjome, kad kiekviena funkcija – nuo energijos suvartojimo stebėjimo ir palyginimo su rinkos vidurkiu iki pranešimų apie svarbius elektros biržos kainų pokyčius – būtų paprasta, patogi ir naudinga kasdien. Ypač aukštas naudotojų vertinimas – „Apple Store” ir „Google Play” programėlėse – net 4,6 balai iš 5 rodo, kad mums pavyko sukurti intuityvų ir vertingą įrankį – sako Gediminas Molis, „Ignitis” skaitmeninių kanalų valdymo vadovas.
Naudotojų poreikiams pritaikytas sprendimas
„EnergySmart” programėlė skirta visiems „Ignitis” nepriklausomo elektros energijos tiekimo klientams, turintiems išmanųjį elektros skaitiklį. Ji padeda ne tik sekti savo elektros suvartojimą, bet ir priimti tvarius, informacija pagrįstus sprendimus.
Programėlėje galima rasti visą svarbiausią informaciją apie elektros suvartojimą ir tiekimą – tiek įprastiems namų ūkiams, tiek gaminantiems vartotojams. Programėlės naudotojai mato suvartojimo duomenis valandos ir net 15 minučių tikslumu, gali analizuoti sąnaudas pagal laikotarpius, prietaisų grupes, stebėti elektros energijos vartojimo įpročius. Gaminantys vartotojai taip pat gali sekti į tinklą patiektos energijos kiekį, sukauptus likučius, tiek vieni, tiek kiti gali stebėti elektros biržos kainų pokyčius.
Programėlę gali parsisiųsti ir tie klientai, kurie šiuo metu neturi nepriklausomo tiekimo sutarties ar išmaniojo skaitiklio – jiems prieinamas ribotas funkcionalumas, tačiau tai vis tiek gali būti naudinga planuojant energijos vartojimą ir susipažįstant su galimybėmis ateityje.
Galimybė planuoti vartojimą
Naudotojai gali realiuoju laiku stebėti elektros biržos kainas ir matyti ne tik šios dienos, bet ir rytojaus kainų pokyčius. Programėlė įspėja apie reikšmingus kainos šuolius ar kritimus, todėl kiekvienas gali planuoti energijos vartojimą pigesnėmis valandomis. Tai ypač naudinga turintiems galimybę lanksčiai reguliuoti buities prietaisų darbą ar įpročius. Pavyzdžiui, gali iš anksto matyti, kada elektra pigesnė, ir nuspręsti, kada verčiau įjungti skalbimo mašiną ar indaplovę.
Turintiems elektromobilius ir įkraunantiems juos namuose, ši funkcija tampa dar aktualesnė – galima nustatyti automatinį įkrovimą tada, kai elektra yra pigiausia. Vartotojai gali pasirinkti norimą įkrovimo laiką, nustatyti minimalaus įkrovimo lygio tikslą ar net maksimalią priimtiną kainą. Taip pat galima pasirinkti, iki kada automobilis turi būti pasiruošęs kelionei ir kiek mažiausiai turi būti įkrauta baterija. Tokiu būdu įkrovimas suplanuojamas išmaniai, be papildomų pastangų – o tai padeda sutaupyti ir maksimaliai išnaudoti valandinio biržos plano privalumus.
Programėlė nuolat tobulinama
Tam, kad programėlė veiktų tiksliai ir patikimai, neužtenka vieną kartą sukurtos sistemos – tai reikalauja nuolatinio darbo su duomenimis, sistemų palaikymo ir naudotojų įpročių analizės. „Ignitis” komanda kasdien dirba su duomenimis, prižiūri sistemas ir reaguoja į naudotojų grįžtamąjį ryšį – kad programėlė veiktų sklandžiai, o informacija būtų teisinga, pateikiama laiku ir be trikdžių.
Programėlė tobulinama nuolat – įtraukiamos naujos funkcijos, atsižvelgiant į naudotojų įpročius ir augančius poreikius. Visi klientai, turintys išmanųjį skaitiklį ir pasirinkę „Ignitis” kaip nepriklausomą elektros tiekėją, gali atsisiųsti „EnergySmart” programėlę iš „Google Play” arba „Apple Store” ir išbandyti naujausius energijos valdymo privalumus.
