Pomysł na organizację koncertu narodził się podczas działalności muzycznej maestro Zbigniewa Lewickiego, od lat współpracującego z TVP Wilno. To właśnie tam, w czasie realizacji różnych przedsięwzięć muzycznych, pojawiła się inspiracja, by stworzyć przestrzeń dla młodych, ambitnych twórców.

— Zaczęliśmy wtedy realizować różne projekty muzyczne i poznawać wspaniałych, młodych, utalentowanych ludzi. Zafascynowało mnie, że potrafią nie tylko doskonale śpiewać, ale też tworzyć własne, ambitne utwory — wspomina w organizator i reżyser Zbigniew Lewicki.

Scena dla nowych twórców

Jak mówi maestro, dzisiejszy show-biznes często stawia na to, co popularne i znane. „Głosy Nowej Ery” idą jednak pod prąd — to projekt, który promuje oryginalność, autentyczność i odwagę artystyczną. Tu nie liczy się sława, lecz szczerość i pasja.

— W pojedynkę trudno zorganizować koncert, ale kiedy zebrało się kilku takich utalentowanych wokalistów, narodził się pomysł, żeby dać im scenę — mówi pomysłodawca wydarzenia. — Z początku miało to być jednorazowe przedsięwzięcie, ale spodobało się tak bardzo, że organizujemy je już trzeci rok z rzędu.

Z roku na rok koncert przyciąga coraz większe grono uczestników. „Głosy Nowej Ery” stały się miejscem spotkań młodych twórców. Co ciekawe, skład artystów co roku się zmienia, dzięki czemu każda edycja ma własny, niepowtarzalny charakter.

— 30 października publiczność może spodziewać się szerokiego wachlarza gatunków: od poezji śpiewanej, przez progresywny rock i pop, po elementy rapu. Różnorodność stylów muzycznych sprawia, że koncert staje się prawdziwą podróżą przez współczesną muzykę młodego pokolenia — podkreśla organizator.

Trzy cele projektu

Celem projektu jest przede wszystkim stworzenie przestrzeni, w której młodzi ludzie mogą się realizować artystycznie.

Trzecim celem jest rozwój kultury muzycznej wśród lokalnej społeczności. „Głosy Nowej Ery” przyciągają coraz większą publiczność, zachęcając ludzi do odkrywania nowych brzmień i wspierania młodych artystów.

— To nie jest formalny koncert, w którym chodzi tylko o występ. Artyści śpiewają o duszy i przekazują swoją energię słuchaczom. Widzowie mogą liczyć na prawdziwe emocje. Chcemy, żeby „Głosy Nowej Ery” były początkiem drogi dla wielu artystów. Marzy mi się, że ktoś, kto dziś występuje na naszej scenie, za kilka lat stanie się znanym nazwiskiem w muzyce polskiej — mówi z nadzieją twórca projektu.

Organizatorzy nie zamierzają spocząć na laurach. W planach jest nie tylko kontynuacja cyklu koncertów, ale też stworzenie warsztatów dla młodych kompozytorów i wokalistów. Ma powstać również nagranie koncertowe oraz internetowa platforma promująca twórczość uczestników.

W tym roku wystąpią: Kamila Jakubėnaitė, Ed Edvin, Gabrielė Zagarenko z zespołem Multikultura, Gabriela Ždanovičiūtė, Kasia Parszuta, Mira Gawińczuk, Kamilė Barškutytė.

Początek o godz. 18:30. Wstęp z wejściówkami, które są do odbioru w DKP p. 203 i na recepcji. Projekt finansowany jest przez Samorząd Miasta Wilna.