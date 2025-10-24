Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Ruginienė chce osobistego spotkania z obywatelami. Padła deklaracja

    Premier Litwy Inga Ruginienė zapowiedziała spotkanie z mieszkańcami w siedzibie rządu. Ma służyć omówieniu problemów i pobudzeniu szukania rozwiązań systemowych. Zadeklarowała podstawowe założenia takiego spotkania.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    „Wierzę, że tylko poprzez współpracę możemy wzmocnić zaufanie i budować lepszą przyszłość” – premier Inga Ruginienė | Fot. Josvydas Elinskas, ELTA

    Czytaj również...

    Spotkanie otwarte dla zarejestrowanych

    Informacja o planowanym wydarzeniu pojawiła się w czwartek 23 października na oficjalnym profilu rządu na Facebooku. Spotkanie ma odbyć się w grudniu w siedzibie rządu. Aby wziąć w nim udział, konieczna będzie wcześniejsza rejestracja.

    Jak poinformowano, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby reprezentujące społeczności lokalne lub poruszające tematy istotne dla większej części społeczeństwa.

    Ruginienė: chcę zidentyfikować problemy

    „Chcę wysłuchać Państwa – tych, którzy na co dzień borykają się z realnymi wyzwaniami, problemami i sytuacjami życiowymi wymagającymi wrażliwego i odpowiedzialnego podejścia państwa. Chcę zidentyfikować nie tylko pojedyncze przypadki, ale także szersze, systemowe problemy, które są aktualne dla wielu mieszkańców” – powiedziała Inga Ruginienė.

    Szefowa rządu podkreśliła, że spotkanie nie będzie jedynie symbolicznym gestem.

    „Zmobilizuję instytucje do poszukiwania rozwiązań, które rzeczywiście poprawią sytuację na rzecz mieszkańców Litwy” – twierdzi Inga Ruginienė.

    Deklaracja działania i dialogu

    Premier zapewniła, że zależy jej na konkretnych rezultatach i zapowiedziała zmiany legislacyjne w przypadku zidentyfikowania barier systemowych.

    „Zapraszam Państwa na spotkanie, podczas którego będziemy mogli otwarcie porozmawiać, podzielić się pomysłami i wspólnie tworzyć państwo, w którym każdy człowiek czuje się dostrzeżony, wysłuchany i ważny. Wierzę, że tylko poprzez współpracę możemy wzmocnić zaufanie i budować lepszą przyszłość” – mówi szefowa rządu.

    Pod koniec sierpnia Inga Ruginienė zapowiedziała, że zamierza odwiedzać regiony i prowadzić bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. Celem tych działań miało być m.in. wyjaśnienie wątpliwości związanych z nową koalicją rządzącą. Grudniowe spotkanie w siedzibie rządu stanowi kontynuację tej inicjatywy.

    Czytaj więcej: Spotkanie Ruginienė z Tuskiem: „Przyjaźń polsko-litewska nie wymaga uzasadnienia”

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaBNS

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Trump odpowiada Putinowi: „Zobaczymy za sześć miesięcy”. Litwa reaguje na sankcje dla Rosji

    Decyzja polityczna nakierowana na reakcję „Odwołaliśmy spotkanie z prezydentem Putinem, bo po prostu nie wydawało mi się to właściwe. Nie mieliśmy poczucia, że dotrzemy tam, gdzie powinniśmy. Więc je odwołałem,...
    Społeczeństwo

    Dwie główne przyczyny. Smutny rekord Litwy w wypadkach z udziałem dzieci

    We wrześniu na litewskich drogach odnotowano najwięcej od trzech lat wypadków z udziałem dzieci. Według danych Agencji Kompetencji Transportu (TKA), w 91 zdarzeniach poszkodowane zostały aż 93 osoby nieletnie.
    Gospodarka

    Unie kredytowe na Litwie coraz popularniejsze. Dzięki temu, co je odróżnia od banków

    Mają karty, aplikacje, kredyty Unie kredytowe z tradycyjnych punktów obsługi przeszły do roli pełnoprawnych partnerów bankowych, oferując zarówno karty płatnicze, jak i kredyty refinansowe czy aplikacje mobilne. Jeszcze dekadę temu kasy...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.