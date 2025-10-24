Spotkanie otwarte dla zarejestrowanych
Informacja o planowanym wydarzeniu pojawiła się w czwartek 23 października na oficjalnym profilu rządu na Facebooku. Spotkanie ma odbyć się w grudniu w siedzibie rządu. Aby wziąć w nim udział, konieczna będzie wcześniejsza rejestracja.
Jak poinformowano, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby reprezentujące społeczności lokalne lub poruszające tematy istotne dla większej części społeczeństwa.
Ruginienė: chcę zidentyfikować problemy
„Chcę wysłuchać Państwa – tych, którzy na co dzień borykają się z realnymi wyzwaniami, problemami i sytuacjami życiowymi wymagającymi wrażliwego i odpowiedzialnego podejścia państwa. Chcę zidentyfikować nie tylko pojedyncze przypadki, ale także szersze, systemowe problemy, które są aktualne dla wielu mieszkańców” – powiedziała Inga Ruginienė.
Szefowa rządu podkreśliła, że spotkanie nie będzie jedynie symbolicznym gestem.
„Zmobilizuję instytucje do poszukiwania rozwiązań, które rzeczywiście poprawią sytuację na rzecz mieszkańców Litwy” – twierdzi Inga Ruginienė.
Deklaracja działania i dialogu
Premier zapewniła, że zależy jej na konkretnych rezultatach i zapowiedziała zmiany legislacyjne w przypadku zidentyfikowania barier systemowych.
„Zapraszam Państwa na spotkanie, podczas którego będziemy mogli otwarcie porozmawiać, podzielić się pomysłami i wspólnie tworzyć państwo, w którym każdy człowiek czuje się dostrzeżony, wysłuchany i ważny. Wierzę, że tylko poprzez współpracę możemy wzmocnić zaufanie i budować lepszą przyszłość” – mówi szefowa rządu.
Pod koniec sierpnia Inga Ruginienė zapowiedziała, że zamierza odwiedzać regiony i prowadzić bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. Celem tych działań miało być m.in. wyjaśnienie wątpliwości związanych z nową koalicją rządzącą. Grudniowe spotkanie w siedzibie rządu stanowi kontynuację tej inicjatywy.
