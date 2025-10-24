W Braniewie stawiło się liczne grono prelegentów z całej Polski oraz goście z Europy. Dyskusje ekspertów były urozmaicane koncertami muzycznymi oraz ujmującym monodramem Przemysława Tejkowskiego o Witoldzie Pileckim pt. „Melduje Tobie Polsko”.

Upamiętniono sześciu żołnierzy Wileńskiej i Nowogródzkiej AK

W sobotę, na zwieńczenie wydarzenia, została odprawiona Msza św. w kościele pw. św. Antoniego z Padwy, a po niej uczestnicy udali się w bezpośrednie sąsiedztwo kościoła, gdzie ulokowano odsłaniany pomnik.

Centralnym elementem pomnika jest granitowa kolumna, symbolizująca państwo polskie. Kolumna uformowana jest jako ręka wynurzająca się z ziemi — ze świata zapomnienia. W górnej części, na jednym z palców dłoni zwiniętej w pięść, znajduje się Ryngraf z Matką Boską Ostrobramską, a na zwieńczeniu pięści widnieje orzeł. Na kolumnie umieszczono także tablicę epitafijną poświęconą polskim żołnierzom.

Na pomniku upamiętniono sześciu bohaterów walczących w strukturach Wileńskiej lub Nowogródzkiej Armii Krajowej: ppłk. Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz”; kpt. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec”; por. Jana Borysewicza ps. „Krysia”; ppor. Czesława Zajączkowskiego ps. „Ragner”; ppor. Henryka Wieliczko ps. „Lufa”; pchor. Sergiusza Kościałkowskiego ps. „Fakir”.

Pomnik Kresowych Żołnierzy Niezłomnych Wyklętych w Braniewie

| Fot. Marcin Czerwiński

Członkowie rodzin bohaterów na uroczystości

Uroczystość swoją obecnością uświetnili członkowie rodzin części z bohaterów, których postaci odwzorowano na pomniku. Obecni byli między innymi: Andrzej Kościałkowski — syn pchor. Sergiusza Kościałkowskiego „Fakira”; Maciej Fróg — wnuk kpt. Gracjana Fróga „Szczerbca” oraz córka ppor. Czesława Zajączkowskiego „Ragnera” — Maria Izolda Kozłowska.

Pomnik powstał dzięki determinacji Prezesa Fundacji Non Notus — Romualda Rzeszutka, wspieranego przez niezliczoną rzeszę współpracowników, instytucji, wolontariuszy oraz darczyńców.

Uroczysta msza święta poprzedzająca odsłonięcie pomnika

| Fot. Andrzej Wysocki

Świadectwo patriotyzmu

Uroczystościom towarzyszyła Orkiestra Wojskowa, Kompania Honorowa oraz kilkanaście pocztów sztandarowych stowarzyszeń, szkół i instytucji, na czele ze sztandarami: Wileńskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Nowogródzkiego Okręgu ŚZŻAK oraz 4. Batalionu 77. pułku piechoty AK „Ragnerowców”, dzierżone przez członków Klubu Historycznego „Szlakiem Narbutta” oraz Klubu Historycznego „Rok1863.pl”.

Pomnik bez wątpienia jest wspaniałym świadectwem patriotyzmu wszystkich zaangażowanych w jego budowę osób i instytucji oraz trwałym symbolem pamięci i hołdu, których jesteśmy jako Polacy winni naszym bohaterom.

Romuald Sadowski