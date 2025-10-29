— We wrześniu na naszej platformie opublikowano 15,8 tys. ofert pracy. Z tej liczby 11,2 tys. stanowiły oferty kwalifikowane, a 4,6 tys. — oferty niekwalifikowane. Najwięcej pracowników poszukiwały firmy produkcyjne — 3,5 tys. wakatów, w sektorze administracyjno-usługowym ogłoszono 2,8 tys. ofert, w handlu — 2,4 tys., w budownictwie — 1,8 tys., w transporcie i gospodarce magazynowej — 900, w zakwaterowaniu i gastronomii — 900, w edukacji — 800, a w ochronie zdrowia i pomocy społecznej — 700 — takie dane dla „Kuriera Wileńskiego” przedstawiła Milda Jankauskienė, rzeczniczka prasowa Służby Zatrudnienia.

Kogo poszukują?

Wzrost liczby ofert we wrześniu jest typowym zjawiskiem na krajowym rynku pracy. W grupie kadry zarządzającej wciąż najbardziej poszukiwani są kierownicy budowy. Wśród specjalistów i pracowników biurowych najwięcej ofert dotyczy magazynierów, pielęgniarek, opiekunów, specjalistów ds. sprzedaży, reklamy i marketingu, nauczycieli przedszkolnych, szkół podstawowych i średnich, nauczycieli uczniów o specjalnych potrzebach, pracowników socjalnych, księgowych, brygadzistów produkcji oraz inżynierów mechaników i administratorów. W ciągu ostatnich dwóch lat największe zapotrzebowanie dotyczyło brygadzistów produkcji i techników elektryków.

Wśród robotników wykwalifikowanych i operatorów najbardziej poszukiwani są kierowcy samochodów ciężarowych i osobowych, mechanicy pojazdów, elektrycy, instalatorzy systemów rurowych i budowlanych, spawacze, drogowcy, malarze, krawcy, rzeźnicy i przetwórcy ryb. Najwyższe zapotrzebowanie w ostatnich dwóch latach odnotowano na ślusarzy, cieśli i stolarzy, operatorów maszyn do produkcji żywności oraz mechaników maszyn przemysłowych i rolniczych.

Pracodawcy już szykują się do sezonu świątecznego

Już we wrześniu kilku pracodawców zaczęło poszukiwanie pracowników na okres ferii zimowych, publikując około 30 ofert. Do połowy października liczba takich ogłoszeń przekroczyła 100. Poszukiwani są pracownicy do pakowania i dekorowania świątecznych produktów, ścinania gałązek choinkowych, składania pudełek oraz obsługi klientów na jarmarkach świątecznych.

W tym roku liczba ofert pracy jest nieco mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale osoby aktywnie poszukujące zatrudnienia nadal mają w czym wybierać. Pracodawcy zgłaszają do Służby Zatrudnienia średnio 14,5 tys. ofert miesięcznie. Liczba ofert pracy stałej nieznacznie zmalała — o ok. tysiąc w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast liczba ofert na czas określony wzrosła o 200.

W grupie pracowników niewykwalifikowanych najwięcej ofert dotyczy sprzątaczy w biurach, hotelach i innych instytucjach, pracowników pomocniczych produkcji oraz pomocników kuchennych. Najwięcej ofert pojawia się w urzędach największych miast kraju — we wrześniu ogłoszono 3,6 tys. wakatów w Wilnie, 2,2 tys. w Kownie i 1,3 tys. w Kłajpedzie.

— We wrześniu opublikowano 1,3 tys. ofert pracy na czas określony, w tym najwięcej dla robotników drogowych, pracowników pomocniczych produkcji, kucharzy, sortowników i pakowaczy żywności, sprzątaczy oraz pracowników pomocniczych w rolnictwie. Rosnące poszukiwania operatorów kotłowni wskazują na początek sezonu grzewczego. Pojawiły się również pierwsze oferty pracy związane z przycinaniem gałęzi choinkowych, dekorowaniem produktów świątecznych i pracą na jarmarkach, choć tych ogłoszeń jest jak dotąd niewiele lub nie dotyczą one okresu świątecznego — podkreśla Milda Jankauskienė.

