Eksperci apelują: ferie to czas na cyfrowy detoks dzieci

Wakacje jako czas emocjonalnej regeneracji

Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Higieny przypomina, że po intensywnych pierwszych miesiącach roku szkolnego dzieci potrzebują nie tylko odpoczynku fizycznego, lecz przede wszystkim emocjonalnego.

„Wielu rodziców postrzega wakacje wyłącznie jako czas fizycznego odpoczynku lub nowych wrażeń, ale dla dziecka ważniejsza jest emocjonalna przerwa — możliwość bycia sobą, zabawy, popełniania błędów, tworzenia, cieszenia się wolnością. Właśnie takie chwile pomagają kształtować silniejszą pewność siebie dziecka i więź z rodziną” — mówi Agnė Tarbejevaitė, psycholog dziecięcy, mama dwójki dzieci.

Według specjalistki każde dziecko ma indywidualne potrzeby i wrażliwość, dlatego rolą rodziców jest wsparcie w odnalezieniu odpowiedniej równowagi między aktywnością a wypoczynkiem. Nawet jeśli nie da się spędzić całych wakacji razem, warto zadbać o wspólne wieczory czy weekendy.

Jednym z najprostszych sposobów na wzmocnienie zdrowia psychicznego dziecka jest codzienne przebywanie na świeżym powietrzu. Krótkie spacery czy zabawy w parku redukują stres, poprawiają nastrój i sprzyjają szczerym rozmowom. Odgłosy przyrody i ruch wpływają kojąco na emocje, a wspólne spacery to okazja do budowania relacji i wyciszenia po intensywnych tygodniach szkolnych.

Ograniczenie ekranów

Eksperci wskazują, że po długim czasie spędzonym przed ekranem w trakcie nauki, dzieci potrzebują cyfrowego detoksu. Zbyt długie korzystanie z telefonu czy komputera może obniżać samopoczucie i koncentrację. Warto zastąpić ten czas wspólnymi aktywnościami: planszówkami, rodzinnymi wycieczkami czy po prostu rozmowami przy kolacji.

„Dzieci chętnie zamieniają czas spędzany przed ekranami na wartościowe zajęcia: rodzinne wycieczki, gry planszowe lub ruchowe, wieczorne rozmowy z bliskimi. Najważniejsza jest inicjatywa i wsparcie dorosłych, pomagające odkryć prawdziwą więź, wspólne spędzanie czasu i radość życia poza ekranem” — podkreśla Agnė Tarbejevaitė.

Choć wakacje kojarzą się z luzem, całkowite odejście od rutyny może utrudnić dziecku powrót do szkoły. Warto zachować stały rytm snu, posiłków i aktywności, co pomoże dziecku szybciej wrócić do szkolnych obowiązków bez dodatkowego stresu.

Wzmacnianie relacji

Jesienne ferie to również czas na budowanie relacji z rówieśnikami i bliskimi. To dobry czas na spotkania z przyjaciółmi i rodziną. Dzieci mają wtedy szansę nawiązywać nowe relacje, prezentować się w nowym otoczeniu i wzmacniać swoją samoocenę. To szczególnie istotne dla dzieci nieśmiałych lub zmagających się z trudnościami społecznymi.

Wspólne gotowanie, rysowanie czy słuchanie muzyki to nie tylko przyjemność, ale też sposób na rozwijanie pasji i umiejętności. Rodzice powinni doceniać zaangażowanie dziecka, nie tylko efekty — wzmacnia to jego pewność siebie i poczucie akceptacji.

Jednak nie każde dziecko pragnie aktywnego wypoczynku. Niektórym wystarczy spokojny czas w domu, bez presji. Otwarte rozmowy o uczuciach i potrzebach dziecka pomagają uniknąć napięcia i pozwalają lepiej zaplanować czas wolny.

„Nawet krótki odpoczynek może stać się znaczący, jeśli towarzyszy mu więź, zrozumienie i uwaga. Dziecko nie potrzebuje »super wakacji« – potrzebuje wartościowego czasu spędzonego z rodziną, kiedy czuje się ważne i wysłuchane” – mówi psycholog Agnė Tarbejevaitė.