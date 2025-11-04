Ponownie uruchomiono darmowe usługi transportowe dla pacjentów

„Z bezpłatnej usługi mogą korzystać osoby, które potrzebują leczenia w placówce medycznej, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą skorzystać z transportu publicznego. Bezpłatny transport można zamówić, dzwoniąc pod numer telefonu 1808” — poinformował „Kurier Wileński” resort ochrony zdrowia.

Usługę transportową dla pacjentów wdrożono na Litwie 1 lipca 2024 r., ale z powodów finansowych od 1 czerwca br. nie była ona dostępna.

„Zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi transportowe jest bardzo duże. Udało nam się znaleźć środki na uruchomienie darmowych podwózek dla szerszej grupy osób. W praktyce oznacza to, że z przewiezienia do przychodni czy szpitala i z powrotem do domu, będą mogli korzystać nie tylko pacjenci oczekujący na przeszczep lub stale przebywający w łóżku, ale też inne grupy pacjentów. W końcu roku ocenimy, jakie jest zapotrzebowanie na ten rodzaj transportu, koszty i inne kryteria. Będziemy się starali, żeby w przyszłości usługa ta była dostępna bez wstrzymania lub tymczasowych ograniczeń” — zapowiada Laimutė Vaidelienė, wiceminister ochrony zdrowia.

Komu przysługuje?

Z usługi mogą m.in. skorzystać osoby, które zostały przywiezione na oddział pogotowia karetką i które po udzieleniu im pomocy medycznej nie są w stanie samodzielnie wrócić do domu. Dotyczy to także pacjentów, którzy nie mogą samodzielnie wrócić do domu po zakończeniu leczenia na oddziale stacjonarnym w szpitalu jak też pacjentów po dializie.

Z usługi mogą skorzystać także: osoby w wieku 75 lat i powyżej, którym z racji niskich dochodów przysługuje dofinansowanie do leków oraz osobom, których wskaźnik uczestnictwa wynosi 55 proc. lub mniej; osoby z niepełnosprawnościami, którym z racji niskich dochodów przysługuje dofinansowanie do leków; osoby, którym przez lekarza zlecona jest ciągłość leczenia (np. dializa nerek), a które same nie mogą dotrzeć do placówki medycznej.

Zarejestrować zgłoszenie o usługę transportu medycznego może zarówno sam pacjent jak i inna osoba. W tym celu należy wskazać numer ewidencyjny pacjenta (lit. asmens kodas), numer telefonu kontaktowego, skierowanie od lekarza, adres zamieszkania, dokładny adres placówki zdrowotnej. W przypadku, gdy pacjentowi ktoś towarzyszy, należy wskazać imię i nazwisko osoby towarzyszącej, jej numer telefonu lub adres e-mail.

Osoby z niepełnosprawnością

Usługi przewozowe są świadczone także samochodami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Należy jednak uwzględnić fakt, że takie pojazdy nie są wyposażone w wózki inwalidzkie, chodziki, kule itd.

Można też dodatkowo zamówić usługę wniesienia i zniesienia pacjenta przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w razie potrzeby korzystać z pomocy tłumacza rozmowy gestów (w trybie kontaktowym lub zdalnie).

Usługa transportowa nie jest świadczona osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, jak też w przypadkach, kiedy pacjent zachowuje się agresywnie, a jego zachowanie zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

Zamówienie z wyprzedzeniem

Pacjenci mogą zamówić transport telefonicznie, dzwoniąc pod numer 1808. Zamawiać usługę należy nie wcześniej niż miesiąc oraz nie później niż dwa dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty u lekarza. Dla osób, które wracają do domu z oddziału pogotowia ratunkowego, pracownik służby zdrowia może wezwać transport bez wyprzedzenia. W takich przypadkach czas oczekiwania na zamówiony dla pacjenta środek transportu nie może przekraczać trzech godzin.

Usługi transportowe przewozu pacjentów z domu do placówek medycznych i z powrotem do domu zostaną pokryte z budżetu państwa. W tym roku na ten cel przeznaczono 8,8 mln euro, w 2026 r. planuje się przeznaczyć 9,3 mln euro.