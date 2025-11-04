Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Roberta Duchniewicza, inwestycje w infrastrukturę drogową stanowią jeden z najważniejszych kierunków rozwoju rejonu.

„Dalej jedną po drugiej pokrywamy ulice rejonu wileńskiego nową nawierzchnią asfaltową. Pracy wciąż pozostaje wiele. Owszem, zawsze chciałoby się więcej finansowania. Jednak krok po kroku posuwamy się naprzód. Te działania to inwestycja w wygodniejsze i bezpieczniejsze życie mieszkańców. Poprawiamy infrastrukturę komunikacyjną, wzmacniamy połączenia między miejscowościami a drogami państwowymi, aby podróże były bezpieczne, a codzienność — bardziej komfortowa dla każdego”, — powiedział mer r. Duchniewicz.

Obecnie prace asfaltowania dróg i ulic aktywnie trwają w różnych gminach rejonu wileńskiego. Część obiektów została już ukończona, inne są w trakcie realizacji.

W gminie Bujwidze zakończono asfaltowanie drogi Koniuchy—Warapniszki. przygotowano projekt dla ułożenia nawierzchni asfaltobetonowej na ul. P. Stabrovskio w Punżanach oraz na ul. Senųjų Pilviškių w Pilwiszkach. Nowy asfalt poprawi komunikację i dojazd do terenów mieszkalnych.

W gminie Suderwie przeprowadzono remont kapitalny części ul. Kaštonų — od ul. Bubų do ul. Saulėtosios w Rostynianach. Prace będą realizowane etapami. Projekt przewiduje poszerzenie ul. Kaštonų, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej i montaż oświetlenia ulicznego.

W gminie Mickuny, w miasteczku Mickuny, wyasfaltowano odcinek ul. Vilniaus.

W gminie Rudomino remontowana jest część ul. Mokyklos przy cmentarzu katolickim w Rudominie. Prace te zapewnią bezpieczniejszy dojazd do cmentarza i okolicznych terenów mieszkalnych.

W gminie Niemież kontynuowane jest asfaltowanie ul. Medaus we wsi Pakalniszki. Nawierzchnia była tam w bardzo złym stanie, dlatego nowy asfalt znacząco poprawi komunikację mieszkańców.

W gminie Rukojnie zakończono asfaltowanie ul. Jukšėnų. Droga ta łączy osady Świrany, Kule, Jukszany oraz prowadzi do cmentarza w Jukszanach. Nowa nawierzchnia poprawi komunikację i bezpieczeństwo ruchu.

zakończono asfaltowanie ul. Jukšėnų. Droga ta łączy osady Świrany, Kule, Jukszany oraz prowadzi do cmentarza w Jukszanach. Nowa nawierzchnia poprawi komunikację i bezpieczeństwo ruchu. W gminie Zujuny realizowanych jest kilka projektów: asfaltowanie ul. Koplyčninkų we wsi Kapliczniki, modernizacja ul. Upės w granicach wsi Gudele oraz rozpoczęcie prac asfaltowania ul. Kankorėžių we wsi Sołdenie. Ponadto odnawiane są ul. Paplūdimio we wsi Salotė i ul. Tvenkinių we wsi Bujwidziszki. Projekty te poprawią komunikację w szybko rozwijających się miejscowościach podmiejskich.

Samorząd Rejonu Wileńskiego konsekwentnie kontynuuje inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej, dążąc do zapewnienia wygodnej i bezpiecznej komunikacji dla wszystkich mieszkańców rejonu.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego