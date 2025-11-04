XII Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla uczniów klas 8.

REGULAMIN

Organizatorami XII Miniolimpiady jest Stowarzyszenie Polonistów na Litwie.

I. Cele Miniolimpiady

krzewienie wiedzy o języku ojczystym, literaturze i kulturze polskiej;

wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z zakresu języka polskiego;

promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie.

II. Warunki uczestnictwa

Uczestnikami Miniolimpiady mogą być wyłącznie uczniowie klas ósmych. Na zadania Miniolimpiady składają się dwie części: test sprawdzający wiedzę i umiejętności z języka polskiego (60 min.)

pisemna praca twórcza (120 min.) Forma, zakres wiedzy i umiejętności, którymi powinni wykazać się uczestnicy, są zgodne z wymaganiami podstawy programowej klas 5-8 i obejmują następujące dziedziny: wiedza o literaturze i kulturze polskiej;

wiedza o języku polskim;

czytanie tekstu ze zrozumieniem;

tworzenie pracy pisemnej w formie rozprawki na jeden z podanych tematów. W pracy pisemnej należy szerzej odwołać się do dwóch, spośród podanych dziesięciu, utworów (powieści, opowiadań, zbiorów opowiadań) oraz do innych, samodzielnie wybranych książek (mogą to być lektury szkolne).

III. Wymagania i ocena prac pisemnych

Podstawowe kryteria oceny pracy, wykorzystywane łącznie:

rzeczowość (zgodność z tematem, odniesienie się do wszystkich elementów polecenia, poprawność merytoryczna),

pogłębiona argumentacja (trafne przedstawienie własnych sądów, rozbudowane argumenty, funkcjonalne posługiwanie się przykładami),

oryginalność ujęcia (pomysłowe, twórcze i dogłębne ujęcie problemu czy tematu, prezentujące osobistą refleksję autora / autorki),

właściwa kompozycja (widoczna koncepcja kompozycyjna, problemowe ujęcie treści, logiczne uporządkowanie, spójność wywodu, trafne wyodrębnienie poszczególnych części),

poprawność stylistyczna (trafny dobór środków stylistycznych, spójność stylistyczna),

językowy poziom wypowiedzi (poprawność językowa, ortograficzna

i interpunkcyjna, oryginalny i urozmaicony dobór środków językowych).

IV. Wykaz lektur

Przygotowując się do Miniolimpiady, warto przeczytać 1-2 lektury z każdego zestawu:

Kim jestem? Gdzie jest mój dom? Poszukiwanie tożsamości

Marcin Szczygielski, Antosia w bezkresie , Warszawa 2022

, Warszawa 2022 Maria Strzelecka, Beskid bez kitu , Rzeszów 202 Cezary Harasimowicz, Bieta, Warszawa 2024

, Rzeszów 202 Cezary Harasimowicz, Bieta, Warszawa 2024 Uri Orlev, Wyspa na ulicy Ptasiej , pierwodruk 1981, wydanie polskie w przekł. Ludwika Jerzego Kerna, Warszawa 1990 i 2011

, pierwodruk 1981, wydanie polskie w przekł. Ludwika Jerzego Kerna, Warszawa 1990 i 2011 Dorota Combrzyńska-Nogala, Odysejki , Łódź 2023

, Łódź 2023 Piotr Jezierski Aligator w Wilnie, Warszawa 2021

Fantastyka literacka. Światy nierzeczywiste

Paweł Beręsewicz, Mąciciel , Łódź 2023

, Łódź 2023 Stanisław Lem, Kongres futurologiczny , Kraków 1971 lub wyd. następne

, Kraków 1971 lub wyd. następne Dorota Terakowska, Samotność bogów , Kraków 1998 lub wyd. następne

, Kraków 1998 lub wyd. następne Wit Szostak, Wichry Smoczogór , Warszawa 2003

, Warszawa 2003 Ursula K. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu, pierwodruk 1968, wydanie polskie w przekł. Stanisława Barańczaka, Warszawa 1983 lub wyd. następne

V. Rejestracja

1. Instytucje, delegujące uczniów do udziału w Miniolimpiadzie:

m. Wilno: szkoły, w których jest jedna lub dwie równoległe klasy ósme, typują po 1-2 przedstawicieli, natomiast szkoły, w których na poziomie klas ósmych jest więcej niż dwa komplety klas, typują do 4 osób.

rej. wileński: wydział oświaty zgłasza nie więcej niż 17 osób;

rej. solecznicki: wydział oświaty zgłasza nie więcej niż 12 osób;

rej. trocki: wydział oświaty zgłasza 5-6 osób;

rej. święciański: Gimnazjum „Žeimenos” w Podbrodziu zgłasza 2 osoby.

2. Instytucja, delegująca uczniów na Miniolimpiadę, powinna przesłać zgłoszenie w formie elektronicznej do dnia 14 listopada 2025 r. na e-mail: miniolimpiada.spl@gmail.com tel. +37061723084

3. W zgłoszeniu należy wskazać:

imię, nazwisko ucznia w języku polskim;

imię, nazwisko ucznia w wersji oficjalnej zgodnie z dokumentem tożsamości;

pełną nazwę szkoły;

imię, nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia (w języku polskim i w wersji oficjalnej zgodnie z dokumentem tożsamości), tel. kontaktowy i e-mail.

4. Organizatorzy nie zwracają prac po zakończeniu Miniolimpiady. Zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac lub ich fragmentów w celach badawczych, reprezentacyjnych, jako materiał ilustrujący itp. W przypadku publikacji prac uczniowskich zastrzegają sobie prawo do ich skracania i redagowania.

VI. Inne

Dokumentacja i inne materiały pomocnicze będą przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia Polonistów na Litwie do następnego roku kalendarzowego.

Udział w Miniolimpiadzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

PROGRAM

9:00–9:15 rejestracja uczestników: Dom Kultury Polskiej, sala 305 (ul. Naugarduko 76, Wilno)

9:15–9:30 uroczyste otwarcie XII Miniolimpiady

9:30–10:30 test sprawdzający wiedzę i umiejętności z języka polskiego (60 min.)

10:30–10:45 przerwa

10:45–12:45 pisemna praca twórcza (120 min.)

12:45–13:15 poczęstunek

13:15–14:00 podsumowanie eliminacji pisemnych, wręczenie dyplomów za udział w XII Miniolimpiadzie

UWAGA! Uroczyste podsumowanie XII Miniolimpiady i wręczenie nagród laureatom planowane jest 9 grudnia 2025 r. Dokładna informacja o dacie i miejscu gali wręczenia nagród będzie przekazana nauczycielom laureatów.

Danuta Szejnicka,

Prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie