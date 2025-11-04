Więcej
    Strona głównaSzkolnictwo

    XII Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla uczniów klas 8.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Afisz: „XII Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla uczniów klas 8.”
    Graf. organizatorzy

    Czytaj również...

    REGULAMIN

    Organizatorami XII Miniolimpiady jest Stowarzyszenie Polonistów na Litwie.

    I. Cele Miniolimpiady

    • krzewienie wiedzy o języku ojczystym, literaturze i kulturze polskiej;
    • wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z zakresu języka polskiego;
    • promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie.

    II. Warunki uczestnictwa

    1. Uczestnikami Miniolimpiady mogą być wyłącznie uczniowie klas ósmych.
    2. Na zadania Miniolimpiady składają się dwie części:
      • test sprawdzający wiedzę i umiejętności z języka polskiego (60 min.)
      • pisemna praca twórcza (120 min.)
    3. Forma, zakres wiedzy i umiejętności, którymi powinni wykazać się uczestnicy, są zgodne z wymaganiami podstawy programowej klas 5-8 i obejmują następujące dziedziny:
      • wiedza o literaturze i kulturze polskiej;
      • wiedza o języku polskim;
      • czytanie tekstu ze zrozumieniem;
      • tworzenie pracy pisemnej w formie rozprawki na jeden z podanych tematów. W pracy pisemnej należy szerzej odwołać się do dwóch, spośród podanych dziesięciu, utworów (powieści, opowiadań, zbiorów opowiadań) oraz do innych, samodzielnie wybranych książek (mogą to być lektury szkolne).

    III. Wymagania i ocena prac pisemnych

    Podstawowe kryteria oceny pracy, wykorzystywane łącznie:

    • rzeczowość (zgodność z tematem, odniesienie się do wszystkich elementów polecenia, poprawność merytoryczna),
    • pogłębiona argumentacja (trafne przedstawienie własnych sądów, rozbudowane argumenty, funkcjonalne posługiwanie się przykładami),
    • oryginalność ujęcia (pomysłowe, twórcze i dogłębne ujęcie problemu czy tematu, prezentujące osobistą refleksję autora / autorki),
    • właściwa kompozycja (widoczna koncepcja kompozycyjna, problemowe ujęcie treści, logiczne uporządkowanie, spójność wywodu, trafne wyodrębnienie poszczególnych części),
    • poprawność stylistyczna (trafny dobór środków stylistycznych, spójność stylistyczna),
    • językowy poziom wypowiedzi (poprawność językowa, ortograficzna
      i interpunkcyjna, oryginalny i urozmaicony dobór środków językowych).

    IV. Wykaz lektur

    Przygotowując się do Miniolimpiady, warto przeczytać 1-2 lektury z każdego zestawu:

    Kim jestem? Gdzie jest mój dom? Poszukiwanie tożsamości

    • Marcin Szczygielski, Antosia w bezkresie, Warszawa 2022
    • Maria Strzelecka, Beskid bez kitu, Rzeszów 202 Cezary Harasimowicz, Bieta, Warszawa 2024
    • Uri Orlev, Wyspa na ulicy Ptasiej, pierwodruk 1981, wydanie polskie w przekł. Ludwika Jerzego Kerna, Warszawa 1990 i 2011
    • Dorota Combrzyńska-Nogala, Odysejki, Łódź 2023
    • Piotr Jezierski Aligator w Wilnie, Warszawa 2021

    Fantastyka literacka. Światy nierzeczywiste

    • Paweł Beręsewicz, Mąciciel, Łódź 2023
    • Stanisław Lem, Kongres futurologiczny, Kraków 1971 lub wyd. następne
    • Dorota Terakowska, Samotność bogów, Kraków 1998 lub wyd. następne
    • Wit Szostak, Wichry Smoczogór, Warszawa 2003
    • Ursula K. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu, pierwodruk 1968, wydanie polskie w przekł. Stanisława Barańczaka, Warszawa 1983 lub wyd. następne

    V. Rejestracja

    1. Instytucje, delegujące uczniów do udziału w Miniolimpiadzie:

    • m. Wilno: szkoły, w których jest jedna lub dwie równoległe klasy ósme, typują po 1-2 przedstawicieli, natomiast szkoły, w których na poziomie klas ósmych jest więcej niż dwa komplety klas, typują do 4 osób.
    • rej. wileński: wydział oświaty zgłasza nie więcej niż 17 osób;
    • rej. solecznicki: wydział oświaty zgłasza nie więcej niż 12 osób;
    • rej. trocki: wydział oświaty zgłasza 5-6 osób;
    • rej. święciański: Gimnazjum „Žeimenos” w Podbrodziu zgłasza 2 osoby.

    2. Instytucja, delegująca uczniów na Miniolimpiadę, powinna przesłać zgłoszenie w formie elektronicznej do dnia 14 listopada 2025 r. na e-mail: miniolimpiada.spl@gmail.com tel. +37061723084

    WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    3. W zgłoszeniu należy wskazać:

    • imię, nazwisko ucznia w języku polskim;
    • imię, nazwisko ucznia w wersji oficjalnej zgodnie z dokumentem tożsamości;
    • pełną nazwę szkoły;
    • imię, nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia (w języku polskim i w wersji oficjalnej zgodnie z dokumentem tożsamości), tel. kontaktowy i e-mail.

    4. Organizatorzy nie zwracają prac po zakończeniu Miniolimpiady. Zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac lub ich fragmentów w celach badawczych, reprezentacyjnych, jako materiał ilustrujący itp. W przypadku publikacji prac uczniowskich zastrzegają sobie prawo do ich skracania i redagowania.

    VI. Inne

    • Dokumentacja i inne materiały pomocnicze będą przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia Polonistów na Litwie do następnego roku kalendarzowego.
    • Udział w Miniolimpiadzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

    PROGRAM

    9:00–9:15 rejestracja uczestników: Dom Kultury Polskiej, sala 305 (ul. Naugarduko 76, Wilno)
    9:15–9:30 uroczyste otwarcie XII Miniolimpiady
    9:30–10:30 test sprawdzający wiedzę i umiejętności z języka polskiego (60 min.)
    10:30–10:45 przerwa
    10:45–12:45 pisemna praca twórcza (120 min.)
    12:45–13:15 poczęstunek
    13:15–14:00 podsumowanie eliminacji pisemnych, wręczenie dyplomów za udział w XII Miniolimpiadzie

    UWAGA! Uroczyste podsumowanie XII Miniolimpiady i wręczenie nagród laureatom planowane jest 9 grudnia 2025 r. Dokładna informacja o dacie i miejscu gali wręczenia nagród będzie przekazana nauczycielom laureatów.

    XI Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie
    WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Danuta Szejnicka,
    Prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Szkolnictwo

    Konkurs literacki z wykorzystaniem narzędzi TIK „Na skrzydłach sztuki. W hołdzie M. K. Čiurlionisowi”

    CELE KONKURSU: przybliżenie sylwetki M. K. Čiurlionisa, popularyzacja jego dorobku artystycznego i poszukiwanie więzi z kulturą polską; wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z zakresu języka, literatury i...
    Kultura

    Międzynarodowe forum sztuki „Międzynarodowa podróż śladami twórczości M. K. Čiurlionisa” [Z GALERIĄ]

    Forum zgromadziło młodych artystów z Litwy, Polski, Czech i Niemiec. Wydarzenie stało się nie tylko świętem muzyki i sztuk wizualnych, ale również żywym przykładem dialogu międzykulturowego, inspirowanego twórczością Čiurlionisa...
    Kultura

    Harcerski Festiwal — miejsce przyjaźni, pasji, refleksji oraz ciekawych wyzwań

    To już jedenasta edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które od lat gromadzi młodych, pełnych pasji harcerzy z różnych zakątków, tworząc przestrzeń pełną inspiracji i wzajemnego wsparcia. Tutaj czuje się przyjaźń, a...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.