XII Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla uczniów klas 8.

REGULAMIN
Organizatorami XII Miniolimpiady jest Stowarzyszenie Polonistów na Litwie.
I. Cele Miniolimpiady
- krzewienie wiedzy o języku ojczystym, literaturze i kulturze polskiej;
- wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z zakresu języka polskiego;
- promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie.
II. Warunki uczestnictwa
- Uczestnikami Miniolimpiady mogą być wyłącznie uczniowie klas ósmych.
- Na zadania Miniolimpiady składają się dwie części:
- test sprawdzający wiedzę i umiejętności z języka polskiego (60 min.)
- pisemna praca twórcza (120 min.)
- Forma, zakres wiedzy i umiejętności, którymi powinni wykazać się uczestnicy, są zgodne z wymaganiami podstawy programowej klas 5-8 i obejmują następujące dziedziny:
- wiedza o literaturze i kulturze polskiej;
- wiedza o języku polskim;
- czytanie tekstu ze zrozumieniem;
- tworzenie pracy pisemnej w formie rozprawki na jeden z podanych tematów. W pracy pisemnej należy szerzej odwołać się do dwóch, spośród podanych dziesięciu, utworów (powieści, opowiadań, zbiorów opowiadań) oraz do innych, samodzielnie wybranych książek (mogą to być lektury szkolne).
III. Wymagania i ocena prac pisemnych
Podstawowe kryteria oceny pracy, wykorzystywane łącznie:
- rzeczowość (zgodność z tematem, odniesienie się do wszystkich elementów polecenia, poprawność merytoryczna),
- pogłębiona argumentacja (trafne przedstawienie własnych sądów, rozbudowane argumenty, funkcjonalne posługiwanie się przykładami),
- oryginalność ujęcia (pomysłowe, twórcze i dogłębne ujęcie problemu czy tematu, prezentujące osobistą refleksję autora / autorki),
- właściwa kompozycja (widoczna koncepcja kompozycyjna, problemowe ujęcie treści, logiczne uporządkowanie, spójność wywodu, trafne wyodrębnienie poszczególnych części),
- poprawność stylistyczna (trafny dobór środków stylistycznych, spójność stylistyczna),
- językowy poziom wypowiedzi (poprawność językowa, ortograficzna
i interpunkcyjna, oryginalny i urozmaicony dobór środków językowych).
IV. Wykaz lektur
Przygotowując się do Miniolimpiady, warto przeczytać 1-2 lektury z każdego zestawu:
Kim jestem? Gdzie jest mój dom? Poszukiwanie tożsamości
- Marcin Szczygielski, Antosia w bezkresie, Warszawa 2022
- Maria Strzelecka, Beskid bez kitu, Rzeszów 202 Cezary Harasimowicz, Bieta, Warszawa 2024
- Uri Orlev, Wyspa na ulicy Ptasiej, pierwodruk 1981, wydanie polskie w przekł. Ludwika Jerzego Kerna, Warszawa 1990 i 2011
- Dorota Combrzyńska-Nogala, Odysejki, Łódź 2023
- Piotr Jezierski Aligator w Wilnie, Warszawa 2021
Fantastyka literacka. Światy nierzeczywiste
- Paweł Beręsewicz, Mąciciel, Łódź 2023
- Stanisław Lem, Kongres futurologiczny, Kraków 1971 lub wyd. następne
- Dorota Terakowska, Samotność bogów, Kraków 1998 lub wyd. następne
- Wit Szostak, Wichry Smoczogór, Warszawa 2003
- Ursula K. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu, pierwodruk 1968, wydanie polskie w przekł. Stanisława Barańczaka, Warszawa 1983 lub wyd. następne
V. Rejestracja
1. Instytucje, delegujące uczniów do udziału w Miniolimpiadzie:
- m. Wilno: szkoły, w których jest jedna lub dwie równoległe klasy ósme, typują po 1-2 przedstawicieli, natomiast szkoły, w których na poziomie klas ósmych jest więcej niż dwa komplety klas, typują do 4 osób.
- rej. wileński: wydział oświaty zgłasza nie więcej niż 17 osób;
- rej. solecznicki: wydział oświaty zgłasza nie więcej niż 12 osób;
- rej. trocki: wydział oświaty zgłasza 5-6 osób;
- rej. święciański: Gimnazjum „Žeimenos” w Podbrodziu zgłasza 2 osoby.
2. Instytucja, delegująca uczniów na Miniolimpiadę, powinna przesłać zgłoszenie w formie elektronicznej do dnia 14 listopada 2025 r. na e-mail: miniolimpiada.spl@gmail.com tel. +37061723084
3. W zgłoszeniu należy wskazać:
- imię, nazwisko ucznia w języku polskim;
- imię, nazwisko ucznia w wersji oficjalnej zgodnie z dokumentem tożsamości;
- pełną nazwę szkoły;
- imię, nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia (w języku polskim i w wersji oficjalnej zgodnie z dokumentem tożsamości), tel. kontaktowy i e-mail.
4. Organizatorzy nie zwracają prac po zakończeniu Miniolimpiady. Zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac lub ich fragmentów w celach badawczych, reprezentacyjnych, jako materiał ilustrujący itp. W przypadku publikacji prac uczniowskich zastrzegają sobie prawo do ich skracania i redagowania.
VI. Inne
- Dokumentacja i inne materiały pomocnicze będą przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia Polonistów na Litwie do następnego roku kalendarzowego.
- Udział w Miniolimpiadzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
PROGRAM
9:00–9:15 rejestracja uczestników: Dom Kultury Polskiej, sala 305 (ul. Naugarduko 76, Wilno)
9:15–9:30 uroczyste otwarcie XII Miniolimpiady
9:30–10:30 test sprawdzający wiedzę i umiejętności z języka polskiego (60 min.)
10:30–10:45 przerwa
10:45–12:45 pisemna praca twórcza (120 min.)
12:45–13:15 poczęstunek
13:15–14:00 podsumowanie eliminacji pisemnych, wręczenie dyplomów za udział w XII Miniolimpiadzie
UWAGA! Uroczyste podsumowanie XII Miniolimpiady i wręczenie nagród laureatom planowane jest 9 grudnia 2025 r. Dokładna informacja o dacie i miejscu gali wręczenia nagród będzie przekazana nauczycielom laureatów.
Danuta Szejnicka,
Prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie