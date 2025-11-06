Więcej
    Szczegóły dot. pogrzebu ŚP. Michała Runiewicza

    Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z głębokim żalem żegna Świętej Pamięci Michała Runiewicza — inżyniera, przedsiębiorcę, społecznika, członka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie, wybitnego przedstawiciela polskiej społeczności Wileńszczyzny.

    ŚP. Michał Runiewicz.
    ŚP. Michał Runiewicz

    Świętej Pamięci Pan Michał Runiewicz był osobą zasłużoną dla życia społecznego i kulturalnego Polaków na Litwie. Przez lata wspierał działalność Fundacji, okazując życzliwość, troskę i zaangażowanie w sprawy wspólnoty polskiej.

    Jego pracowitość, odpowiedzialność i wierność wartościom, którymi kierował się przez całe życie, pozostaną w pamięci wszystkich, którzy mieli zaszczyt Go znać i współpracować z Nim.

    Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia, łącząc się z Państwem w bólu po stracie.

    Pożegnanie ze Zmarłym odbywa się w domu pogrzebowym przy ul. Olandų g. 22 w dniach 5-6 listopada — od środy, godz. 14:00, do czwartku, godz. 13:00.

    Msza święta żałobna za Świętej Pamięci Michała Runiewicza zostanie odprawiona we czwartek, 6 listopada, o godz. 16:50 w kościele św. Piotra i Pawła w Wilnie.

    Po Mszy świętej odbędzie się ceremonia pochówku na Cmentarzu na Antokolu.

    Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR)

