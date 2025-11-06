Uroczyste otwarcie miało miejsce w Ambasadzie RP na Litwie. Forum pod hasłem „Medycyna jutra” ma na celu skonsolidować oraz zaktywizować środowisko polskich młodych medyków na świecie.

Pomysł padł podczas kongresu

Uczestników forum powitał chargé d’affairs RP na Litwie Grzegorz Marek Poznański. Do zebranych zwróciła się także wicemer Wilna, Simona Bieliūnė, która zwróciła uwagę, że „Wilno zawsze miało zdolność łączenia”.

Pomysł na zorganizowanie forum, jak też pomysł na obranie za miasto-organizatora właśnie Wilno, padł jeszcze rok temu, podczas Jubileuszowego Kongresu Polonii Medycznej, który również „Kurier Wileński” relacjonował.

