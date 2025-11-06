Więcej
    „Zoo Patrol” w rejonie wileńskim – zespół na rzecz dobrostanu i pomocy zwierzętom

    Samorząd Rejonu Wileńskiego przedstawia nową inicjatywę, która rozpoczęła działalność w tym roku – „Zoo Patrol”. Jest to zespół specjalistów Wydziału Ochrony Środowiska, którego celem jest zapewnienie dobrostanu zwierząt, udzielanie im pomocy wraz z wsparciem ich właścicieli oraz rozwiązywanie problemów związanych ze zwierzętami na terenie całego rejonu.

    Autobusik „Zoo Patrol”.
    „Zoo Patrol” - troska o dobrostan zwierząt w rejonie wileńskim | Fot. vrsa.lt

    Jak zaznacza dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius, zespół „Zoo Patrol” działa aktywnie już od kilku miesięcy – organizuje programy czipowania, sterylizacji i kastracji zwierząt, współpracuje z partnerami społecznymi oraz prowadzi działalność edukacyjną.

    „Naszym celem jest, aby żadne zwierzę nie pozostało bez pomocy, a mieszkańcy zawsze wiedzieli, gdzie mogą się zwrócić. „Zoo Patrol” to nie tylko reagowanie na problemy – to także system wsparcia, który promuje odpowiedzialność, człowieczeństwo i poczucie wspólnoty. Chcemy, aby rejon wileński był miejscem, w którym troska o zwierzęta jest czymś naturalnym i oczywistym.” – mówi V. Vansavičius.

    „Zoo Patrol” odpowiada za reagowanie na różne sytuacje – od przypadków znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbań, po interwencje związane z bezdomnymi lub rannymi zwierzętami. Co więcej, jednym z najważniejszych kierunków jego działalności jest edukacja mieszkańców. Zespół stara się rozwijać świadomość społeczną, promować odpowiedzialne posiadanie zwierząt, zapoznawać z ich zachowaniem, pielęgnacją i prawami.

    Wśród prowadzonych działań są m.in. bezpłatne akcje czipowania, sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, programy edukacyjne dla dzieci i dorosłych, kampanie informacyjne i inne inicjatywy.

    W tym roku w rejonie wileńskim po raz pierwszy odbył się także festiwal miłośników zwierząt „Zoo Fiesta”, którego organizację współtworzył „Zoo Patrol”. Pomysł wydarzenia narodził się z inicjatywy mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza oraz samorządowego kota o imieniu Meras. Było to wydarzenie, podczas którego wszyscy – zarówno ludzie, jak i ich pupile – czuli się ważni.

    Po rozpoczęciu działalności zespołu zauważono, że mieszkańcy najczęściej zgłaszają się w sprawie bezdomnych kotów. Te zwierzęta często same znajdują schronienie na podwórkach, a ludzie poszukują sposobów, by im właściwie pomóc. Choć jednymi z najbardziej palących problemów w rejonie wileńskim pozostają bezdomne i nieoznakowane zwierzęta oraz niewłaściwe warunki ich utrzymania, największym wyzwaniem nadal jest brak wiedzy mieszkańców na temat odpowiedzialnej opieki, utrzymania i praw zwierząt.

    Obecnie zespół „Zoo Patrol” ściśle współpracuje ze spółką „Nuaras”, instytucjami publicznymi „SOS gyvūnai” i „Gyvūnų gerovės iniciatyvos”, siecią klinik weterynaryjnych „8 drambliai”, Państwową Służbą Żywności i Weterynarii oraz Litewskim Związkiem Kynologicznym.

    Do najbliższych planów zespołu należą: instalacja karmników dla bezdomnych zwierząt, stworzenie miejsca kwarantanny i tymczasowej opieki przez cały rok, utworzenie cmentarza dla zwierząt, organizacja konferencji i publicznej dyskusji na temat dobrostanu zwierząt w rejonie wileńskim.

    Mieszkańcy, którzy dostrzegają problemy związane ze zwierzętami, są zachęcani do kontaktu ze swoją gminą, która współpracuje z przedstawicielami „Zoo Patrol”. Można również pisać bezpośrednio na adres e-mail: zoopatrulis@vrsa.lt, lub można skontaktować się z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego: Vaidotas Glodenis – tel. +370 656 46277, e-mail: Vaidotas.Glodenis@vrsa.lt.

    Dodatkowych informacji udziela: pracownik Wydziału Porządku Publicznego, e-mail: Edvin.Romanovski@vrsa.lt.

    Tylko wspólnymi siłami możemy zapewnić zwierzętom bezpieczne życie, sprawiając, że nasze środowisko stanie się jeszcze bardziej przyjazne dla wszystkich istot.

    Kontynuacja bezpłatnego znakowania zwierząt domowych w rejonie wileńskim

