Więcej
    Strona głównaNewsy

    Czytanie artystyczne dramatu na podstawie powieści „Inni ludzie” Doroty Masłowskiej

    10 listopada o godz. 19:00 w Studiu OKT (ul. Ašmenos 8, Wilno) odbędzie się czytanie artystyczne dramatu na podstawie powieści „Inni ludzie” Doroty Masłowskiej – jednej z najciekawszych postaci współczesnej polskiej literatury.

    Autor: KW
    Afisz: Czytanie artystyczne dramatu na podstawie powieści „Inni ludzie” Doroty Masłowskiej.
    Graf. organizatorzy

    Czytaj również...

    Aktorzy przeczytają tekst powieści (w tłumaczeniu na jęz. litewski) bez pełnej inscenizacji, skupiając się na interpretacji i emocjonalnym przekazie słów. Reżyserką czytania jest Lina Židonytė.

    Wydana w 2018 r. przez renomowane Wydawnictwo Literackie książka „Inni Ludzie” jest doskonałym przykładem literackiego kunsztu autorki, łączącym ironiczne obserwacje społeczne z głęboką wrażliwością na język. Dzięki różnorodności emocji i światów, „Inni Ludzie” stają się nie tylko lekturą, ale także narzędziem do zrozumienia współczesnych problemów.

    To gatunkowa hybryda, polifoniczny utwór-potwór, którego komiksowo uproszczone postacie, jak to u Masłowskiej, zdają się bohaterami posiłkowymi. Bo prawdziwym, najważniejszym bohaterem jest tu język, którym mówią: buzujący energią i dowcipem, a jednocześnie brutalny, kaleki, pełen niechęci i uprzedzeń.

    Litewska Rada Kultury sfinansowała tłumaczenie tekstu „Innych Ludzi” Doroty Masłowskiej na język litewski. Autorką tłumaczenia jest Gabrielė Andruškevič, natomiast autorką analizy Lina Židonytė. Sztuka będzie odzwierciedlać realia Wilna.

    UWAGA! Wydarzenie dla widzów powyżej 16 roku życia.

    Liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja.

    Informacje o projekcie na stronie Instytutu: https://tiny.pl/rtn7-jx9

    Instytut Polski w Wilnie 

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Galerie

    Dzień ciasta w Rudominie [Z GALERIĄ]

    W tym roku Centrum Kultury w Rudominie po raz kolejny wzięło udział w tej pięknej i szlachetnej inicjatywie. Placówka zaprosiła wszystkich chętnych do upieczenia swojego ulubionego ciasta, ustalenia ceny...
    Społeczeństwo

    Apel SKOnSR z okazji 11 listopada. „Troska o zachowanie miejsca pamięci”

    Od lat jest to szczególny moment, kiedy przedstawiciele polskich organizacji działających na Litwie — harcerze, uczniowie i nauczyciele, stowarzyszenia społeczne, środowiska dziennikarskie oraz goście z Polski — spotykają się z...
    Wiadomości

    Protest-grupę „Filomaci i Filaretki” po Rossie oprowadzał Wiktor Łozowski

    W niedzielę 2 października o godz. 15:00 na cmentarzu na Rossie, w ramach inicjatywy „Pamięć jest kulturą” (lit. Atmintis yra kultūra), odbyła się wycieczka pt. „Promotorzy wolności w pamięci potomnych”, którą poprowadził historyk i nauczyciel historii Wiktor Łozowski.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.