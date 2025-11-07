Aktorzy przeczytają tekst powieści (w tłumaczeniu na jęz. litewski) bez pełnej inscenizacji, skupiając się na interpretacji i emocjonalnym przekazie słów. Reżyserką czytania jest Lina Židonytė.

Wydana w 2018 r. przez renomowane Wydawnictwo Literackie książka „Inni Ludzie” jest doskonałym przykładem literackiego kunsztu autorki, łączącym ironiczne obserwacje społeczne z głęboką wrażliwością na język. Dzięki różnorodności emocji i światów, „Inni Ludzie” stają się nie tylko lekturą, ale także narzędziem do zrozumienia współczesnych problemów.

To gatunkowa hybryda, polifoniczny utwór-potwór, którego komiksowo uproszczone postacie, jak to u Masłowskiej, zdają się bohaterami posiłkowymi. Bo prawdziwym, najważniejszym bohaterem jest tu język, którym mówią: buzujący energią i dowcipem, a jednocześnie brutalny, kaleki, pełen niechęci i uprzedzeń.

Litewska Rada Kultury sfinansowała tłumaczenie tekstu „Innych Ludzi” Doroty Masłowskiej na język litewski. Autorką tłumaczenia jest Gabrielė Andruškevič, natomiast autorką analizy Lina Židonytė. Sztuka będzie odzwierciedlać realia Wilna.

UWAGA! Wydarzenie dla widzów powyżej 16 roku życia.

Liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja.

Informacje o projekcie na stronie Instytutu: https://tiny.pl/rtn7-jx9

Instytut Polski w Wilnie