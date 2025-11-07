Dzień ciasta w Rudominie [Z GALERIĄ]

W tym roku Centrum Kultury w Rudominie po raz kolejny wzięło udział w tej pięknej i szlachetnej inicjatywie. Placówka zaprosiła wszystkich chętnych do upieczenia swojego ulubionego ciasta, ustalenia ceny za jeden kawałek i sprzedania go podczas kiermaszu ciast, który odbył się w murach Centrum Kultury w Rudominie.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Rudominy. Uczestnicy – zarówno dzieci, jak i dorośli – mieli okazję wykazać się kulinarnymi talentami. Tego dnia wielu mogło skosztować różnych smakołyków, zdobyć nowe przepisy, a także wziąć udział w zbiórce funduszy na szczytny cel. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele starostwa gminy Rudomino, którzy wsparli inicjatywę i zachęcali mieszkańców do udziału w akcji.

Cała zebrana suma pieniężna zostanie przekazana na rzecz asocjacji „Mamų unija”, która zbiera środki na leczenie i rehabilitację dzieci chorych na raka. Datki można było przekazywać gotówką – do specjalnej skrzynki w Centrum Kultury w Rudominie – lub przelewem po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na plakacie.

Dzień Ciasta to nie tylko okazja do delektowania się pysznymi wypiekami, lecz także dzień życzliwości i braterstwa, zachęcający ludzi do spotkań, rozmów i wspólnego działania. To dowód na to, że nawet małe gesty mogą zmieniać życie innych i budować silniejszą, bardziej empatyczną społeczność. Bo nawet mały kawałek ciasta może przyczynić się do wielkiej misji!

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

