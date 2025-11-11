W maju zespół świętował 15-lecie swojej działalności artystycznej, a już jesienią wyruszył w wyjątkową podróż do Włoch, by reprezentować Litwę i Polskę na międzynarodowej scenie. W dniach 21–28 października „Hałas” uczestniczył w artystycznym tournée, które połączyło duchowe przeżycia, muzykę, taniec i kulturę. Cztery dni w Rzymie i cztery dni w Porto Sant’Elpidio stały się niezapomnianą lekcją historii, wiary i wspólnoty.

Pierwszy przystanek „Rzym”

Pierwszym przystankiem na trasie był Rzym – miasto historii, wiary i sztuki. Członkowie zespołu spędzili tam cztery dni pełne wzruszeń, refleksji i duchowych przeżyć. Przeszli przez Drzwi Święte w Bazylice Świętego Piotra oraz w Papieskiej Bazylice Najświętszej Maryi Panny Większej, otrzymali błogosławieństwo od papieża podczas audiencji i skorzystali ze spowiedzi w samym Watykanie. Było to niezwykłe doświadczenie – moment modlitwy, wdzięczności i duchowego umocnienia. Zespół zwiedził również Koloseum, Panteon, Fontannę di Trevi, Watykan oraz kilka z dziewięciuset rzymskich kościołów, poznając historię i zachwycając się pięknem tego miasta.

Loreto

Niezwykle wzruszającym momentem podróży był dzień spędzony w Loreto. Dzięki Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Polonijnemu we Włoszech (Internazionale Associazione Polacca) uczestnicy odwiedzili Polski Cmentarz Wojenny w Loreto, gdzie spoczywa 1112 żołnierzy 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Spacerując w ciszy między rzędami białych krzyży, tancerze oddali hołd tym, którzy zginęli za wolność Ojczyzny – tak daleko od domu. Zespół odwiedził również Bazylikę Matki Bożej Loretańskiej, w której znajduje się Święty Domek – dom Maryi z Nazaretu. To wyjątkowe miejsce, w którym każdy z uczestników mógł powierzyć Matce Loretańskiej swoje marzenia i intencje. Po chwili duchowej refleksji nie zabrakło też radości – Bożena Krasoń i Laura Beata Gruszka z Internazionale Associazione Polacca zorganizowały dla zespołu prawdziwy włoski piknik – pełen smaku, śmiechu i wspólnej integracji.

Porto Sant’Elpidio

Po kilku dniach „Hałas” dotarł do celu podróży – Porto Sant’Elpidio, urokliwego miasta w regionie Marche, położonego nad samym Adriatykiem. Zespół wziął tu udział w wyjątkowym wydarzeniu z okazji dnia św. Kryspina – święcie, które połączyło tradycję, kulturę i radość wspólnego świętowania. „Hałas” uczestniczył w pięknej procesji ku czci św. Kryspina. Kolorowy korowód, dźwięki orkiestry i modlitwa w duchu wdzięczności na długo pozostaną w pamięci zespolaków. Tancerze w tradycyjnych strojach ludowych wzbudzali ogromne zainteresowanie mieszkańców i turystów, którzy z zachwytem przyglądali się tańcom i symbolom naszej kultury.

„Hałas” — ambasador kultury

Podczas święta miasta Porto Sant’Elpidio odbył się uroczysty koncert, na którym „Hałas” zaprezentował swój program artystyczny. Energia sceniczna, rytmy polskich i litewskich tańców oraz kolorowe stroje poruszyły publiczność. Widzowie nie szczędzili braw naszym utalentowanym tancerzom. Po występie przyszedł czas na wspólne zdjęcia, rozmowy i nowe przyjaźnie. Zespół stał się prawdziwą ozdobą uroczystości – ambasadorem kultury, przyjaźni oraz polsko-litewskich tradycji.

Po pełnych emocji i artystycznych wrażeń dniach przyszedł czas na relaks i dalsze zwiedzanie Włoch. Spacer wzdłuż siedmiokilometrowej plaży Porto Sant’Elpidio, aromat włoskich lodów, błękit Adriatyku i zapach sosen sprawiły, że młodzież zapomniała o zmęczeniu. Uczestnicy odwiedzili także lokalne sklepy obuwnicze – miasto słynie bowiem z produkcji eleganckich włoskich butów. Podczas pobytu w regionie Marche zespół zwiedził również Grotte di Frasassi – jeden z najpiękniejszych systemów jaskiń we Włoszech. Spacer wśród olbrzymich stalaktytów i stalagmitów, w ciszy i chłodzie podziemnych sal, był prawdziwym spotkaniem z potęgą natury. Widoki zapierały dech w piersiach, a wspólna przygoda wśród gór i jaskiń dodała uczestnikom wyprawy nowych sił i inspiracji.

Wyjazd do Włoch nie byłby możliwy bez wsparcia i współpracy wielu osób oraz instytucji. Zespół „Hałas” składa serdeczne podziękowania Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Polonijnemu we Włoszech (Internazionale Associazione Polacca) za zaproszenie, doskonałą organizację i serdeczną opiekę w Porto Sant’Elpidio. Szczególne słowa wdzięczności kierowane są do dyrektor Centrum Kultury w Rudominie, pani Wiolety Cereszki, oraz do Samorządu Rejonu Wileńskiego za wsparcie finansowe, które umożliwiło realizację tej artystycznej podróży i godne reprezentowanie rejonu wileńskiego oraz Litwy na ziemi włoskiej.

Włoska podróż pozostawiła w sercach uczestników wiele wspomnień – słońce, zapach morza, ludzką serdeczność i wdzięczność za każdy wspólny moment. Była to wyprawa, która połączyła jubileusz, duchowość i radość tworzenia – piękny rozdział w historii zespołu, który już od 15 lat zachwyca publiczność w kraju i za granicą.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie