Twórczość od 18. roku życia

Jak „Kurierowi Wileńskiemu” wyjawia piosenkarz, piosenki tworzy już od wielu lat, jego pierwszy wydany utwór również był autorski. Dalsze plany są ambitne.

– Autorskie piosenki piszę od osiemnastego roku życia. Moim pierwszym wydanym utworem była piosenka „Širdyje”. I tak powoli wchodziłem na tory muzycznej kariery – wyjaśnia w rozmowie Edwin Bieżanow. Gdy pytamy o album eksperymentalny, zdradza, dlaczego pomysł ten musiał zaczekać.

– Wydałem już około pięciu piosenek eksperymentalnych w albumie. Później miałem prawie pięć lat przerwy – niestety stanęło przede mną wiele wyzwań zdrowotnych, z powodu których musiałem zawiesić swoje muzyczne życie – wyjawia.

„Pierwszy dorosły jubileusz”

Eksperymentalny album to swoisty prezent dla słuchaczy z okazji 25. urodzin, które piosenkarz nazywa „pierwszym dorosłym jubileuszem”. Jak się dowiadujemy, jeden z utworów powstaje we współpracy z innym polskim piosenkarzem z Wileńszczyzny.

– W dniu 9 listopada obchodzę swoje urodziny – pierwszy dorosły jubileusz, 25 lat. Postanowiłem więc, że w prezencie dla siebie oraz dla słuchaczy, którzy od lat pytają, gdzie przepadłem z autorską muzyką, wrócę na scenę z nową piosenką. Jestem autorem słów we wszystkich moich utworach (nowego albumu – przyp. red.), natomiast autorem muzyki jest Andrius Balionis, z którym współpracuję od lat. W jednej z piosenek o nazwie „Skrzydła” autorem muzyki jest znany na Wileńszczyźnie młody piosenkarz Andrzej Stankiewicz – ujawnia Edwin Bieżanow.

Pierwszy teledysk

To jednak nie koniec. Prowadzący TVP Wilno przygotował teledysk we współpracy właśnie z polską stacją.

– Wraz z piosenką „Amore” premierę będzie miał także teledysk, przygotowany dzięki TVP Wilno w ramach programu „Wileński Koncert Życzeń”. Nagraliśmy teledysk w reżyserii Damiana Kądzieli. To dla mnie coś wyjątkowego, ponieważ w ciągu piętnastu lat działalności muzycznej to mój pierwszy teledysk – nie kryje ekscytacji artysta.

Gdy pytamy o dalsze plany, zaznacza, że linia działalności jest dość oczywista.

– Mam wiele planów do zrealizowania. Od półtora roku łączę muzykę z dziennikarstwem, prowadzeniem programów, koncertów, a czasami zajmuję się także ich organizacją – podsumowuje.

Kim jest Edwin Bieżanow?

Edwin Bieżanow to piosenkarz z Ejszyszek, śpiewa i tworzy już od wielu lat. Zasłynął jako laureat programu „Czas na przebój!” na antenie TVP Wilno. Udzielał się też w XXXI Międzynarodowym Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią” w 2024 r. Prowadzi koncerty, wydarzenia, udziela się społecznie.