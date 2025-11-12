Więcej
    Podwójne święto w Popiszkach. Kapliczka przydrożna na szlaku Rudniki–Wilno

    Tegoroczne Święto Wszystkich Świętych było podwójnym świętem dla mieszkańców Popiszek. Ksiądz Vygintas Čiurinskas wyświęcił tutaj przydrożną kapliczkę.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Fot. Janina Butkevičienė

    Jak powstała? Droga była bardzo długa i kręta. Powodem powstania kapliczki stało się pragnienie obecności Boga, który swoją mocą uchroni wieś od nieszczęść i utwierdzi w wierze.

    Dotychczas wierni modlili się przy krzyżu. Aż pewnego razu podczas wspólnej narady zapadła decyzja o stworzeniu we wsi szczególnego miejsca modlitwy, które będzie przypominać o obecności Boga w codziennym życiu pracowitych mieszkańców Popiszek. I tak się stało.

    Dużo pracy i zaangażowania mieszkańców

    Wykonano dużo pracy: od załatwiania wszystkich niezbędnych dokumentów, aż do prac budowlanych. Z wielkim zaangażowaniem przyczynili się do tego: rodzina Borejszo — Waldemar Jowita i Robert, Grzegorz Waluk, Witalij Abramczyk, starosta Pogir Agata Tołoczko, Józef Bogdziewicz, przedstawiciele zakładu kamieniarskiego „Žybartuva” — Mirosław Wyszyński i Andrzej Orłowski, dyrektor zakładu meblowego „Rejben” — Józef Wiszniewski, Agnieszka Kałasznikowa i Stefan (Szwajcaria) oraz mieszkańcy Popiszek.

    Pomysłodawczyni ustawienia kapliczki, pani Helena Bogdziewicz, twierdzi, że to dzięki ludziom tam mieszkającym i z Bożej pomocy mają dziś we wsi miejsce szczególnego sławienia Matki Bożej. Miejsce, które będzie zachętą dla mieszkańców do wspólnej modlitwy o zdrowie i błogosławieństwo dla swych rodzin, gdzie będą dziękować za otrzymane łaski i prosić o opiekę w trudnych chwilach. Miejsce to będzie świadkiem wiary i zaufania do Boga.

    Kapliczka powstała dzięki staraniom mieszkańców Popiszek
    Fot. Janina Butkevičienė

    Symbol jedności i spokoju wszystkich ludzi

    Już w przyszłym roku z tej kapliczki, wkomponowanej w naturalny pejzaż wiejski, podczas nabożeństw majowych popłynie w świat litania loretańska czy też „Chwalcie łąki umajone”.

    Pani Helena jest przekonana, że takie wspólne modlitwy i nabożeństwa jeszcze bardziej zintegrują społeczność wsi i będą oznaką obecności Boga wśród ludzi. A Matka Boska Fatimska, którą umieścili w swojej kapliczce, będzie symbolem jedności i spokoju wszystkich ludzi i sprawi, by każdy przechodzący obok mógł złożyć swe intencje, prośby, podziękowania. Każdemu, kto powierzy Jej swoje sprawy, poprosi o opiekę lub pomodli się, bądź znak krzyża uczyni, Matka Boża udzieli swego błogosławieństwa.

    Inf.: W imieniu mieszkańców Popiszek, Janina Butkevičienė

