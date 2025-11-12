Więcej
    Zapraszamy na Odpust

    Odpust ku czci Matki Miłosierdzia to szczególne wydarzenie, które gromadzi wiernych w duchu modlitwy i wdzięczności. Jest to czas, kiedy z radością wspominamy miłość i miłosierdzie, jakie Maryja okazuje każdemu z nas.

    W piątek (14 listopada) o godz. 17:00 w ramach Odpustu Opieki Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, w Kościele pw. Św. Teresy zostanie odprawiona Msza Św. w języku polskim w intencji Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki, Chorych, Pracowników, Wolontariuszy oraz Darczyńców.

    Maryja, jako Matka Miłosierdzia, pokazuje nam, jak ważne jest dzielenie się dobrem i wsparcie tych, którzy są w trudnej sytuacji. W ciągu całego dnia będzie możliwość wsparcia misji hospicyjnej. Wolontariusze z Hospicjum, ubrani w żółte koszulki, będą czekać na Państwa. Ofiarę będzie można też przekazać za pośrednictwem karty bankowej.

    Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału. Niech nasza wspólna modlitwa połączona z konkretnym działaniem przyniesie ulgę i nadzieję wielu ludziom.

    Misja hospicjum to zapewnienie godnego życia pacjentowi

    Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki

