Zapraszamy na Odpust

W piątek (14 listopada) o godz. 17:00 w ramach Odpustu Opieki Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, w Kościele pw. Św. Teresy zostanie odprawiona Msza Św. w języku polskim w intencji Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki, Chorych, Pracowników, Wolontariuszy oraz Darczyńców.

Maryja, jako Matka Miłosierdzia, pokazuje nam, jak ważne jest dzielenie się dobrem i wsparcie tych, którzy są w trudnej sytuacji. W ciągu całego dnia będzie możliwość wsparcia misji hospicyjnej. Wolontariusze z Hospicjum, ubrani w żółte koszulki, będą czekać na Państwa. Ofiarę będzie można też przekazać za pośrednictwem karty bankowej.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału. Niech nasza wspólna modlitwa połączona z konkretnym działaniem przyniesie ulgę i nadzieję wielu ludziom.

Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki