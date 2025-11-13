Robert Duchniewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, podkreślił, że działalność biura ma dziś strategiczne znaczenie w odpowiedzi na potrzeby zdrowotne dynamicznie rozwijającego się rejonu wileńskiego i jego mieszkańców.

„Cieszę się, że decyzja samorządu o powołaniu biura zdrowia publicznego całkowicie się sprawdziła. W ciągu zaledwie roku instytucja ta rozwinęła szeroką i ukierunkowaną działalność: od promowania zdrowia publicznego i aktywnego angażowania społeczności, po realizację licznych programów profilaktycznych oraz działań prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych. Obserwujemy wspaniałe inicjatywy biura, które integrują różne grupy naszej społeczności. Wierzymy, że biuro będzie nadal skutecznie poprawiać wskaźniki zdrowia w rejonie wileńskim, przyczyniając się do naszego wspólnego celu – zapewnienia mieszkańcom pełnowartościowego, długiego i zdrowego życia” – powiedział mer R. Duchniewicz, życząc jednocześnie biuru ciągłego rozwoju i pomyślnej pracy w nowej siedzibie.

„Ten dzień to nie tylko symbol udanego pierwszego roku pracy, ale także dowód gotowości biura do dalszej ekspansji. Przeprowadzka do nowych pomieszczeń umożliwi konsekwentne, wygodne i wysokiej jakości organizowanie usług prozdrowotnych, wzmocnienie zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego zdrowia społeczności oraz jeszcze szersze promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców rejonu wileńskiego” – powiedziała Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Dyrektor Biura Zdrowia Publicznego Rejonu Wileńskiego Dovilė Virketė wyraziła zadowolenie, że w ciągu zaledwie roku od oficjalnej rejestracji instytucja stała się żywym, aktywnym i energicznym członkiem społeczności rejonu wileńskiego, realizującym ważną misję: motywowanie mieszkańców do wyboru zdrowszego stylu życia i podejmowania decyzji sprzyjających zdrowiu. Wyraziła również nadzieję, że nowa siedziba pomoże położyć solidne fundamenty pod dalsze działania prozdrowotne dla mieszkańców rejonu.

Adres Biura Zdrowia Publicznego Samorządu Rejonu Wileńskiego: Ožiarūčių g. 3, k. Avižienių, Rejon Wileński.

Zaproszenie do dołączenia do zespołu

W rejonie wileńskim nadal brakuje specjalistów zdrowia publicznego, dlatego Biuro Zdrowia Publicznego Rejonu Wileńskiego zaprasza do dołączenia do swojego zespołu nowych profesjonalistów, chętnych przyczynić się do tworzenia zdrowszej społeczności rejonu wileńskiego. Więcej informacji tutaj: https://vrvsb.lt/

Dni otwarte Biura Zdrowia Publicznego Rejonu Wileńskiego

Świętując swoje pierwsze urodziny i przeprowadzkę do nowej siedziby, Biuro Zdrowia Publicznego Rejonu Wileńskiego zaprosiło mieszkańców na Dni Otwarte, które trwają od 11 do 14 listopada pod adresem Ožiarūčių g. 3, Awiżenie.

13 listopada, czwartek – Dzień Zdrowia Psychicznego. Rejestracja: https://forms.office.com/e/S19ZTZY4ue.

– Dzień Zdrowia Psychicznego. Rejestracja: https://forms.office.com/e/S19ZTZY4ue. 14 listopada, piątek – Dzień Samooceny Zdrowia. Rejestracja: https://tinyurl.com/bdfd8bfa.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego