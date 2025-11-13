Więcej
    Czytelnicy zgłaszali, kapituła wyłoniła. Mamy dziesiątkę kandydatów do tytułu „Polak Roku 2025”

    We środę 12 listopada w redakcji „Kuriera Wileńskiego” zebrała się Kapituła Plebiscytu Czytelników „Polak Roku 2025”, aby wybrać finalistów tegorocznej odsłony. Tym razem zadanie było niełatwe, ponieważ Czytelnicy łącznie zgłosili pod rozważanie aż 20 nazwisk. Jednak finałowa dziesiątka została wyłoniona.

    Kapituła Plebiscytu Czytelników „Polak Roku 2025”.
    Kapituła Plebiscytu, składająca się z przybyłych laureatów poprzednich edycji, w tajnym głosowaniu wyłoniła finałową dziesiątkę kandydatów do tytułu „Polak Roku 2025”. Dziesiątkę wybierano spośród propozycji nadesłanych przez Czytelników.

    Na zebranie Kapituły Plebiscytu zebrali się Antoni Jankowski, s. Michaela Rak, ks. prałat Wacław Wołodkowicz, Krystyna Dzierżyńska, Jadwiga Sienkiewicz, Adam Błaszkiewicz.

    Redakcja „Kuriera Wileńskiego” — choć jako organizator konkursu nie ma wpływu na decyzje Czytelników i Kapituły Plebiscytu — przekazuje członkom kapituły wszystkie nadesłane propozycje Czytelników. Kapituła poddaje listę pod głosowanie, by wyłonić finałową dziesiątkę.

    W tym roku zadanie było niełatwe, ponieważ Czytelnicy łącznie zgłosili pod rozważanie aż 20 nazwisk. Przypominamy, że nie są uwzględniane zgłoszenia nazwisk, które otrzymały tytuł „Polaka Roku” w poprzednich latach — tytuł można otrzymać tylko raz.

    W tajnym głosowaniu Kapituła Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” „Polak Roku” wyłoniła następujących kandydatów do tytułu „Polaka Roku 2025” (alfabetycznie):

    Renata Brasel, kierowniczka artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”;
    Iwona Czerniawska, dyrektorka Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie;
    Ks. Rajmund Jurolaitis, proboszcz parafii w Wisagini;
    Barbara Jundo-Kaliszewska, doktor nauk humanistycznych, autorka monografii pt. „Zakładnicy historii”, organizatorka konferencji i licznych spotkań, w tym współorganizowała „Maj nad Wilią” w 2025 r.;
    Alina Ewelina Kieżun, była przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, przedstawicielka Litwy w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP;
    Władysław Kondratowicz, minister spraw wewnętrznych w rządzie Republiki Litewskiej;
    Daniel Naumovas, wiceminister zdrowia w rządzie Republiki Litewskiej, naukowiec, a wcześniej działacz Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie;
    Andrzej Orłowski, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, dyrektor spółki kamieniarskiej Žybartuva;
    Beata Pietkiewicz, była posłanka na Sejm RL, prezes Forum Wileńskiego, działaczka społeczności Polaków na Litwie, projektantka mody;
    Agnieszka Skinder, prowadząca programy, konferansjerka, dziennikarka, działaczka społeczności Polaków na Litwie.

    Teraz Plebiscyt Czytelników przechodzi do etapu głosowania. Czytelnicy będą mogli za pośrednictwem kuponów zamieszczanych w dzienniku „Kurier Wileński” głosować na swoich faworytów. Finalnie jednak laureat będzie musiał przekonać i Czytelników, i Kapitułę Plebiscytu, gdyż końcowy wynik jest sumowany: 50 proc. od Czytelników, 50 proc. od Kapituły. Głosowanie trwa do końca bieżącego roku, do 31 grudnia włącznie. O dacie wysłania kuponu drogą pocztową decyduje pieczątka. Dostępny będzie też punkt głosowania osobistego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie — skrzynka na głosy.

    Gratulujemy dziesiątce, Kapitule i Czytelnikom rozpoczęcia kolejnego etapu plebiscytu!

    Szerzej na ten temat w najbliższym wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński”.

