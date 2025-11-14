Więcej
    Choroba cywilizacyjna, która nie wybiera. Jednak człowiek może wybrać, jak z nią żyć

    14 listopada jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Cukrzycy, jednej z najczęstszych chorób cywilizacyjnych XXI w. Choruje na nią coraz więcej osób — często nie zdając sobie sprawy, że wiele zależy od nich samych. O tym, dlaczego samokontrola i edukacja są kluczem do zdrowia, opowiada dla „KW” Juzefa Uleckienė, założycielka pierwszej na Litwie Szkoły Cukrzycy (lit. Diabeto mokykla) w Wilnie.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Sprawdzenie cukru we krwi.
    Cukrzyca to choroba, z którą można żyć długo i dobrze — pod warunkiem, że się ją rozumie i kontroluje | Fot. Freepik

    Najważniejsza samokontrola

    Rozmówczyni od wielu lat zajmuje się edukacją osób chorujących na cukrzycę. Z doświadczenia wie, jak ogromne znaczenie w codziennym życiu diabetyka ma samodyscyplina, ruch i pozytywne nastawienie.

    — Najważniejsza jest samokontrola, aktywność fizyczna i to, by sam pacjent chciał sobie pomóc. Niestety, chorym często brakuje tej wewnętrznej motywacji. Nikt jej też w nich nie wzmacnia. W rezultacie ludzie nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest regularne monitorowanie poziomu cukru i kontrolowanie spożycia węglowodanów — mówi zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Juzefa Uleckienė.

    Coraz więcej cukrzyków

    Z roku na rok liczba chorych na cukrzycę rośnie, zarówno na świecie, jak i na Litwie. Według danych Litewskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego w kraju zarejestrowanych jest obecnie ponad 120 tys. chorych, ale rzeczywista liczba może być znacznie wyższa. Choroba rozwija się, gdy dochodzi do zaburzeń produkcji insuliny w trzustce (typ I) lub działania tego hormonu w tkankach (typ II). Cukrzyca typu I jest najczęściej diagnozowana u dzieci i młodzieży, a jej rozwój zależy od czynników genetycznych i dziedziczności. Cukrzyca typu II występuje znacznie częściej i zwykle rozpoznaje się ją u osób starszych, tj. w wieku 45 lat i powyżej.

    — Coraz więcej osób zapada na tę chorobę, a główną przyczyną jest nadwaga i brak ruchu. Współczesny styl życia — siedząca praca, niezdrowa dieta i stres — sprzyja rozwojowi cukrzycy typu II, dlatego tak ważna jest profilaktyka, edukacja i uświadamianie ludzi, że wiele zależy od nich samych — podkreśla Uleckienė.

    Jak poprawić jakość życia? Rady fizjoterapeutki

    Kiedyś było trudniej

    Jak wspomina, początki jej pracy wyglądały zupełnie inaczej.

    — Kiedy zaczynałam 35 lat temu, nie mieliśmy praktycznie nic. Wiedza o cukrzycy była bardzo ograniczona, a chorzy często pozostawali bez wsparcia. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej — mamy nowoczesne glukometry, pompy insulinowe, aplikacje do monitorowania wyników i ogromną wiedzę o tym, jak zapobiegać powikłaniom. Mimo to wielu ludzi nadal nie dostosowuje swojego trybu życia do wymagań choroby. Tak, jakby nie potrafili lub nie chcieli dbać o samych siebie — podkreśla założycielka Szkoły Cukrzycy.

    Według Uleckienė konsekwencje takiego podejścia bywają bardzo poważne.

    — Brak samokontroli prowadzi do powikłań, których można by łatwo uniknąć, gdyby pacjent bardziej zaangażował się w proces leczenia. Cukrzyca to choroba, z którą można żyć długo i dobrze — pod warunkiem, że się ją rozumie i kontroluje — przypomina specjalistka.

    Rozmówczyni podkreśla, że odpowiedzialność za leczenie nie spoczywa wyłącznie na barkach chorego.

    — To, jak pacjent radzi sobie z cukrzycą, zależy zarówno od niego samego, jak i od lekarza. Potrzebna jest dobra współpraca, wzajemne zaufanie i ciągła edukacja. Dlatego jednym z najważniejszych zadań jest nauczanie pacjentów, jak żyć z cukrzycą. Trzeba poświęcić więcej uwagi edukacji — tłumaczyć, jak radzić sobie z chorobą, jak reagować na zmiany w organizmie i jak skutecznie ją kontrolować. Tylko wtedy możemy mówić o prawdziwej profilaktyce i poprawie jakości życia osób chorych na cukrzycę — podsumowuje Juzefa Uleckienė.

    Cukrzyca – „słodki” problem
    RedKomy

