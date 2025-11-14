Reżyser spektaklu Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Narodowego Teatru Starego w Krakowie, jest jednym z najciekawszych współczesnych artystów teatru w Polsce, nieustannie stawiającym niewygodne pytania, prowokującym i poszerzającym granice naszej percepcji. Biorąc za punkt wyjścia dzieło wieszcza (jego II i IV części), przedstawiające obyczaje ludowe Dnia Zadusznego, Skrzywanek tworzy własny, współczesny rytuał społeczny i zgłębia historię naszych grzechów.

Premierowe pokazy „Dziadów Litewskich” odbędą się w dn. 28 i 29 listopada o godz. 18:00 oraz w dn. 30 listopada o godz.15:00 na Scenie Głównej Narodowego Teatru Dramatycznego w Kownie. Spektakl z napisami w języku angielskim. Spektakl dla widzów powyżej 18 roku życia.

Instytut Polski w Wilnie jest partnerem projektu.

