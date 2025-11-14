Więcej
    Intrygująca premiera spektaklu Jakuba Skrzywanka „Dziady Litewskie”

    28 listopada o godz. 18:00 w Narodowym Teatrze Dramatycznym w Kownie (Laisvės al. 71, Kowno) odbędzie się intrygująca premiera spektaklu Jakuba Skrzywanka „Dziady Litewskie”, opartego na dramacie „Dziady” Adama Mickiewicza.

    Autor: KW
    Afisz: premiery spektaklu Jakuba Skrzywanka „Dziady Litewskie”.
    Graf. organizatorzy

    Reżyser spektaklu Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Narodowego Teatru Starego w Krakowie, jest jednym z najciekawszych współczesnych artystów teatru w Polsce, nieustannie stawiającym niewygodne pytania, prowokującym i poszerzającym granice naszej percepcji. Biorąc za punkt wyjścia dzieło wieszcza (jego II i IV części), przedstawiające obyczaje ludowe Dnia Zadusznego, Skrzywanek tworzy własny, współczesny rytuał społeczny i zgłębia historię naszych grzechów.

    Premierowe pokazy „Dziadów Litewskich” odbędą się w dn. 28 i 29 listopada o godz. 18:00 oraz w dn. 30 listopada o godz.15:00 na Scenie Głównej Narodowego Teatru Dramatycznego w Kownie. Spektakl z napisami w języku angielskim. Spektakl dla widzów powyżej 18 roku życia.

    Instytut Polski w Wilnie jest partnerem projektu.

    O spektaklu:

    Spektakl „Dziady” Adama Mickiewicza w Nowej Wilejce i w Kameralnym Teatrze w Wilnie

    Instytut Polski w Wilnie 

    Afisze

