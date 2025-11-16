„Obecnie brzeg jeziora nie jest przystosowany do rekreacji – brakuje infrastruktury, plaża nie nadaje się do wypoczynku, a wschodnia część wybrzeża i dojścia do plaży pozostają zaniedbane. Zachowując naturalny charakter przyrody, dążymy do stworzenia bezpiecznej, atrakcyjnej i zrównoważonej przestrzeni publicznej, w której mieszkańcy będą się czuli mile widziani” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Ważne zaznaczyć, że w ramach projektu powstałaby ogólnodostępna przestrzeń publiczna, której realizacja uwzględniałaby aspekty środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i kulturowe. Największy nacisk zostanie położony na ochronę naturalnej przyrody, umiarkowane korzystanie z zasobów środowiska oraz aktywny udział społeczności lokalnej.

„Dążymy do tego, by teren ten stał się miejscem, gdzie rodziny będą mogły spędzać wspólnie czas – dzieci się bawić i poznawać naturę, a dorośli – odpoczywać i cieszyć się naturalnym otoczeniem. Wierzymy, że przestrzeń ta harmonijnie wkomponuje się w przyrodę i stanie się atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających gości” – mówi dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius.

Jeśli rada zatwierdzi projekt, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, a inwestycja byłaby częściowo finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego instrumentu postępu „Pobudzanie wzrostu gospodarczego regionów, stref funkcjonalnych, samorządów i miast poprzez wykorzystanie ich zasobów”, Nr 01-004-07-01-01-(RE) -20-(LT011-01-02-01). Wstępna wartość projektu wynosi około 0,8 mln euro, z czego do 680 tys. euro miałoby zostać pokryte ze środków unijnych, a pozostałe koszty – z budżetu samorządu.

Samorząd pokryłby również koszty, które nie kwalifikują się do finansowania, lecz są niezbędne do realizacji projektu, oraz zapewniłby jego kontynuację przez 5 lat po zakończeniu inwestycji.

Projekt zagospodarowania brzegu jeziora jest obecnie na wstępnym etapie, w związku z tym konkretne rozwiązania nie zostały jeszcze opracowane. Przewiduje się, że realizacja potrwa kilka lat, w zależności od procesu projektowego i zakresu prac.

Projekt uchwały zostanie rozpatrzony przez Komitet ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży, Komitet ds. Wsi, Gospodarki Lokalnej i Planowania Terytorium oraz Komitet Ekonomii i Finansów. Przypominamy, że posiedzenia komisji są transmitowane na żywo. Można je oglądać na kanale YouTube Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego