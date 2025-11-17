Więcej
    Koncert niepodległościowy w Ejszyszkach [Z GALERIĄ]

    16 listopada w Centrum Rozrywki i Biznesu w Ejszyszkach odbył się uroczysty koncert z okazji Święta Niepodległości Polski.

    Autor: KW
    Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka”.
    Fot. Centrum Rozrywki i Biznesu w Ejszyszkach

    Uczniowie miejscowego gimnazjum zaprezentowali widowisko artystyczne „Pociąg do wolności”, a w drugiej części programu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka”, przedstawiając program „Pieśnią i tańcem dla Niepodległej”.

    Każdy utwór, każdy układ taneczny był wyrazem miłości do ojczyzny i szacunku dla tradycji.

    Całe wydarzenie przebiegało w serdecznej, podniosłej atmosferze, która przypomniała, jak ważne jest wspólne świętowanie i pielęgnowanie polskiej tożsamości.

    „Rudomianka” wystąpiła w Iwoniczu-Zdroju

    Fot. Centrum Rozrywki i Biznesu w Ejszyszkach

    Centrum Rozrywki i Biznesu w Ejszyszkach

