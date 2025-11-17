Koncert niepodległościowy w Ejszyszkach [Z GALERIĄ]

Uczniowie miejscowego gimnazjum zaprezentowali widowisko artystyczne „Pociąg do wolności”, a w drugiej części programu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka”, przedstawiając program „Pieśnią i tańcem dla Niepodległej”.

Każdy utwór, każdy układ taneczny był wyrazem miłości do ojczyzny i szacunku dla tradycji.

Całe wydarzenie przebiegało w serdecznej, podniosłej atmosferze, która przypomniała, jak ważne jest wspólne świętowanie i pielęgnowanie polskiej tożsamości.

Fot. Centrum Rozrywki i Biznesu w Ejszyszkach

Centrum Rozrywki i Biznesu w Ejszyszkach