Prowadzący powitał przybyłych gości, w tym przedstawicieli władz lokalnych, dyrekcję Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca, gości z Polski – z Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach z dyrektorem Michałem Rogowskim na czele – oraz rodzinę śp. Piotra Kaczanowskiego, znakomitego cymbalisty.

Projekt, który łączy pokolenia i tradycje

Podczas spotkania przypomniano przebieg i cele projektu Interreg Polska–Litwa „Połączeni przeszłością – wspólnie budujemy przyszłość”, realizowanego przez Centrum Kultury w Rudominie i Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach.

Dzięki temu przedsięwzięciu młodzież z Litwy i Polski mogła wspólnie uczyć się, śpiewać, tańczyć oraz poznawać tradycyjne instrumenty, takie jak cymbały.

W ramach projektu odbyły się dwie serie warsztatów gry na cymbałach oraz pięć serii warsztatów folklorystycznych, podczas których uczestnicy z obu krajów mieli okazję nie tylko wspólnie śpiewać i tańczyć, ale także nawiązywać przyjaźnie.

W Polsce i na Litwie zorganizowano łącznie pięć koncertów, promujących współpracę polsko-litewską i bogate dziedzictwo kulturowe regionu. Zakupiono również stroje ludowe i instrumenty muzyczne, które posłużą dalszej działalności artystycznej uczestników projektu.

Niepodległość w rytmie muzyki i tańca

Ponieważ finał projektu przypadł na Narodowe Święto Niepodległości, uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca przygotowali wyjątkowy program artystyczny.

Na scenie wystąpił chór „Jaskółeczka” pod kierownictwem Aliny Balkuvienė, który zaprosił publiczność do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Następnie młodzież zaprezentowała tańce ludowe – polkę i krakowiaka – pełne radości, lekkości i narodowej dumy.

Nie zabrakło również młodych artystów z Wilkas, którzy wykonali wzruszające piosenki: „Co to jest Niepodległość”, „Jedenasty Listopada” oraz „Powrócisz tu”. Występ przygotowała Barbara Ewa Baniewska.

Publiczność z entuzjazmem obejrzała także teledysk stworzony w ramach projektu Interreg, ukazujący współpracę artystów z obu krajów oraz piękno polsko-litewskiego pogranicza.

Następnie najmłodsza grupa Zespołu Pieśni i Tańca „Rudomianka” – urocze „Groszki” – zaprezentowała taniec do piosenki, wzbudzając wśród widzów szczery uśmiech i gromkie brawa.

Na finał ponownie pojawił się Jakub Karpuk, który muzyką przypomniał, że tradycja nie przemija, lecz przekazywana z pokolenia na pokolenie staje się mostem między przeszłością a teraźniejszością. Wraz z Przemysławem Stępkowskim z kapeli i solistami ZPiT „Rudomianka” oddali hołd swojemu mistrzowi – Piotrowi Kaczanowskiemu, dawnemu nauczycielowi z Rudominy. Ich występ stał się kulminacją emocji tego wyjątkowego dnia.

„Walc Wileński” na zakończenie

Na zakończenie zaprezentowano ponownie teledysk „Walc Wileński”, nagrany podczas warsztatów folklorystycznych w czerwcu tego roku. Utwór w wykonaniu młodzieży z Wilkas oraz kapeli i solistów ZPiT „Rudomianka” można obejrzeć na YouTube Centrum Kultury w Rudominie.

Koncert w Rudominie był czymś więcej niż artystycznym wydarzeniem – był żywym świadectwem współpracy, pamięci i wdzięczności.

W dźwiękach cymbałów, w tańcu i w śpiewie odrodziła się Polska – ta, która trwa w sercach i kulturze, łącząc przeszłość z przyszłością.

Wydarzenie oraz towarzyszące mu trzydniowe warsztaty folklorystyczne i cymbalistyczne współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa–Polska 2021–2027.

Projekt LTPL-00275 „Połączeni przeszłością – wspólnie budujemy przyszłość” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Centrum Kultury w Rudominie a Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach.

