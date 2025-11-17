Ruszył nabór na Bon dla nauczyciela Polonijnego 2025

Więcej
    Wystartował nabór do projektu „Bon dla nauczyciela polonijnego 2025 Instytut Rozwoju Języka Polskiego”. Za jego tegoroczną edycję odpowiada Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, pełniąca rolę wyłącznego operatora bonów. Zgłoszenia można składać do 30 listopada, wypłata bonów przewidziana jest do końca 2025 roku.

    Bon jest jednorazowym wsparciem finansowym dla nauczycieli zatrudnionych lub współpracujących z placówkami polonijnymi działającymi poza terytorium Polski. Świadczenie skierowane jest do nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego lub w języku polskim, wykonujących swoją pracę najpóźniej od 1 września 2025 r. Z ubiegania się o Bon wyłączeni są nauczyciele kierowani do pracy przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Nauczyciele pracujący w kilku placówkach, mogą ubiegać się wyłącznie o jeden bon.

    Celem projektu jest wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli polonijnych poprzez zapewnienie środków, które mogą zostać przeznaczone m.in. na udział w kursach doskonalących, zakup materiałów edukacyjnych oraz inne działania służące podnoszeniu jakości nauczania języka polskiego.

    Warunkiem ubiegania się o Bon dla nauczyciela polonijnego 2025 jest złożenie formularza rekrutacyjnego Fundacji oraz formularza nauczyciela polonijnego IRJP, które są dostępne na stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego – www.pol.org.pl

    Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie www.pol.org.pl, natomiast pytania w tej sprawie można kierować na adres: bon@pol.org.pl

    Projekt jest dofinansowany przez Instytutu Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa.

    Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

