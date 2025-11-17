Ruszył nabór na Bon dla nauczyciela Polonijnego 2025

Bon jest jednorazowym wsparciem finansowym dla nauczycieli zatrudnionych lub współpracujących z placówkami polonijnymi działającymi poza terytorium Polski. Świadczenie skierowane jest do nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego lub w języku polskim, wykonujących swoją pracę najpóźniej od 1 września 2025 r. Z ubiegania się o Bon wyłączeni są nauczyciele kierowani do pracy przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Nauczyciele pracujący w kilku placówkach, mogą ubiegać się wyłącznie o jeden bon.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli polonijnych poprzez zapewnienie środków, które mogą zostać przeznaczone m.in. na udział w kursach doskonalących, zakup materiałów edukacyjnych oraz inne działania służące podnoszeniu jakości nauczania języka polskiego.

Warunkiem ubiegania się o Bon dla nauczyciela polonijnego 2025 jest złożenie formularza rekrutacyjnego Fundacji oraz formularza nauczyciela polonijnego IRJP, które są dostępne na stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego – www.pol.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie www.pol.org.pl, natomiast pytania w tej sprawie można kierować na adres: bon@pol.org.pl

Projekt jest dofinansowany przez Instytutu Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego