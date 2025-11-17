Więcej
    Szkolenie motywacyjne „TWORZĘ SWOJE ŻYCIE SAM” już po raz siódmy w Wilnie

    Czy czujesz, że życie pędzi, a Ty chciałbyś wreszcie przejąć nad nim pełną kontrolę? Nie wiesz, jakie jest Twoje prawdziwe powołanie, ani co chciałbyś robić w życiu? A może zadajesz sobie pytanie, jak osiągać sukcesy i czuć się szczęśliwym? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z tych pytań - to szkolenie jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które pomoże Ci odkryć swoją ścieżkę życiową i zawodową oraz zdobyć niezbędne narzędzia do osiągania sukcesów.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika

    Już po raz siódmy w Wilnie odbędzie się szkolenie motywacyjne „Tworzę swoje życie sam”.  Podczas tego spotkania uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się, jak świadomie kierować swoim życiem – zarówno zawodowym, jak i osobistym.

    Lektorzy — Waldemar Chmielewski, założyciel i dyrektor firmy „Investuok i save” oraz Beata Czaplińska, Dyrektor Polsko Litewskiej Izby Handlowej. 

    Co zyskasz, biorąc udział w szkoleniu?

    • Dowiesz się, jak rozpoznać swoje powołanie i świadomie kierować swoim życiem – zarówno zawodowym, jak i osobistym;
    • Poznasz skuteczne narzędzia, które pomogą Ci budować pewność siebie oraz odnosić sukcesy;
    • Zrozumiesz, jak Twoje myśli i decyzje kształtują Twoją przyszłość i jak realizować swoje marzenia;
    • Nauczysz się małych technik, które odmieniają życie ogromnie!

    To nie będzie zwykłe spotkanie – to początek Twojej nowej drogi ku sukcesowi i spełnieniu! 

    Szczegóły wydarzenia:

    Data: 22 listopada o godzinie 10:00
    Miejsce: Dom Kultury Polskiej w Wilnie, sala 305.
    REJESTRACJA TU: https://forms.gle/UjaQo2YxvYLe57h88
    Dodatkowe informacje: tel. +370 6 52 64 605

    Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie zwlekaj – zarezerwuj swoje miejsce już teraz!

    „Dofinansowano z dotacji z Kancelarii Senatu w ramach konkursu: SENAT-POLONIA 2025”

    Beata Czaplińska
    Prezes „Filantropia plus”

