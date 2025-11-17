Już po raz siódmy w Wilnie odbędzie się szkolenie motywacyjne „Tworzę swoje życie sam”. Podczas tego spotkania uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się, jak świadomie kierować swoim życiem – zarówno zawodowym, jak i osobistym.

Lektorzy — Waldemar Chmielewski, założyciel i dyrektor firmy „Investuok i save” oraz Beata Czaplińska, Dyrektor Polsko Litewskiej Izby Handlowej.

Co zyskasz, biorąc udział w szkoleniu?

Dowiesz się, jak rozpoznać swoje powołanie i świadomie kierować swoim życiem – zarówno zawodowym, jak i osobistym;

Poznasz skuteczne narzędzia, które pomogą Ci budować pewność siebie oraz odnosić sukcesy;

Zrozumiesz, jak Twoje myśli i decyzje kształtują Twoją przyszłość i jak realizować swoje marzenia;

Nauczysz się małych technik, które odmieniają życie ogromnie!

To nie będzie zwykłe spotkanie – to początek Twojej nowej drogi ku sukcesowi i spełnieniu!

Szczegóły wydarzenia:

Data: 22 listopada o godzinie 10:00

Miejsce: Dom Kultury Polskiej w Wilnie, sala 305.

REJESTRACJA TU: https://forms.gle/UjaQo2YxvYLe57h88

Dodatkowe informacje: tel. +370 6 52 64 605

Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie zwlekaj – zarezerwuj swoje miejsce już teraz!

„Dofinansowano z dotacji z Kancelarii Senatu w ramach konkursu: SENAT-POLONIA 2025”

Beata Czaplińska

Prezes „Filantropia plus”