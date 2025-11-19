Koncert poezji śpiewanej TUWIM NA GŁOSY: KWIATOWANIE

Kwiatowanie to projekt studencki zainicjowany przez kompozytora Mateusza Dębskiego, którego miłość do tekstów Tuwima zainspirowała do skomponowania muzyki do słów poety (Kwiaty polskie oraz wybrane wiersze). Na koncert składają się oryginalne utwory wykonywane przez studentów i studentki trzeciego roku kierunku Aktorstwo obu specjalności (Aktorstwo dramatyczne oraz Aktorstwo i wokalistyka) z warszawskiej Akademii Teatralnej. Wszystko przy akompaniamencie fortepianu (Mateusz Dębski) oraz kontrabasu (Wojciech „Gumiś” Gumiński).

„Eksplorujemy słowa pisarza w obliczu nowej codzienności i nowej rzeczywistości. Próbujemy odnaleźć w tekstach Tuwima nowe sensy i znaczenia odkopane przez młodych artystów, a przemawiające do wielu pokoleń.”

Spektakl w języku polskim

WSTĘP WOLNY!

Obowiązuje wstępna rejestracja pod nr tel.:+37060314487,

lub za pomocą kodu QR dostępnego na plakacie

Organizator projektu:

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Partner:

Fundacja „Zatrzymać czas”

Projekt finansują:

Samorząd Rejonu Solecznickiego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku.

