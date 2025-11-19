Więcej
    Koncert poezji śpiewanej TUWIM NA GŁOSY: KWIATOWANIE

    5 grudnia, o godz. 12:00 w Centrum Kultury w Solecznikach w ramach projektu „Dni Teatru Polskiego na Wileńszczyźnie” odbędzie się koncert poezji śpiewanej TUWIM NA GŁOSY: KWIATOWANIE. Słowa: Julian Tuwim. Muzyka: Mateusz Dębski. Wykonanie: Studenci Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

    Autor: KW
    Afisz koncertu poezji śpiewanej TUWIM NA GŁOSY: KWIATOWANIE.
    Graf. organizatorzy

    Kwiatowanie to projekt studencki zainicjowany przez kompozytora Mateusza Dębskiego, którego miłość do tekstów Tuwima zainspirowała do skomponowania muzyki do słów poety (Kwiaty polskie oraz wybrane wiersze). Na koncert składają się oryginalne utwory wykonywane przez studentów i studentki trzeciego roku kierunku Aktorstwo obu specjalności (Aktorstwo dramatyczne oraz Aktorstwo i wokalistyka) z warszawskiej Akademii Teatralnej. Wszystko przy akompaniamencie fortepianu (Mateusz Dębski) oraz kontrabasu (Wojciech „Gumiś” Gumiński).

    „Eksplorujemy słowa pisarza w obliczu nowej codzienności i nowej rzeczywistości. Próbujemy odnaleźć w tekstach Tuwima nowe sensy i znaczenia odkopane przez młodych artystów, a przemawiające do wielu pokoleń.”

    Spektakl w języku polskim
    WSTĘP WOLNY!

    Obowiązuje wstępna rejestracja pod nr tel.:+37060314487,
    lub za pomocą kodu QR dostępnego na plakacie

    Organizator projektu:

    Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

    Partner:

    Fundacja „Zatrzymać czas”

    Projekt finansują:

    Samorząd Rejonu Solecznickiego
    Senat Rzeczypospolitej Polskiej
    Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

    Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku.

    Wszystkie imprezy będą fotografowane i filmowane

    Czytaj więcej: Mistrz słowa pisanego. Życie Juliana Tuwima

    Afisze

