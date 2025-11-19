Więcej
    Spektakl „Listy Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta”

    7 grudnia, o godz. 15:00 w Pałacu Balińskich w Jaszunach w ramach projektu „Dni Teatru Polskiego na Wileńszczyźnie” odbędzie się spektakl „Listy Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta”. Wykonanie: Anna Romantowska, Wojciech Wysocki. Muzyka: Piotr Matczuk.

    Autor: KW
    Afisz spektakl „Listy Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta”.
    Graf. organizatorzy

    Wisławę Szymborską i Zbigniewa Herberta łączyła serdeczna i bliska relacja. A że oboje byli poetami i mistrzami trafnych ripost, pełnych humoru refleksji, ich korespondencja to literacki majstersztyk, który wzrusza, bawi i ukazuje nowe, może nieco mniej znane oblicze tych dwojga.

    Listy opublikowane w tomie „Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Korespondencja z lat 1955–1996” to zapis nie tylko przyjaźni, ale i rozmów o sztuce, literaturze, życiowych troskach i marzeniach. Listy ukazują poczucie humoru, dystans do świata i osobiste przemyślenia, które towarzyszyły Szymborskiej i Herbertowi przez dziesięciolecia. To historia literackiej przyjaźni, ale też opowieść o ludzkich dylematach, wzlotach i upadkach, marzeniach i lękach, które kształtowały ich twórczość.

    Podczas spotkania poznamy bliżej historię tej wyjątkowej przyjaźni słuchając fragmentów listów i wierszy czytanych przez Annę Romantowską i Wojciecha Wysockiego. Całość dopełni muzyka Piotra Matczuka.

    Spektakl w języku polskim
    WSTĘP WOLNY!

    Obowiązuje wstępna rejestracja pod nr tel.:+37060314487 lub za pomocą kodu QR dostępnego na plakacie

    Organizator projektu:

    Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

    Partner:

    Fundacja „Zatrzymać czas”

    Projekt finansują:

    Samorząd Rejonu Solecznickiego
    Senat Rzeczypospolitej Polskiej
    Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

    Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku.

    Wszystkie imprezy będą fotografowane i filmowane

    Wracajmy do Szymborskiej!
