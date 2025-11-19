Spektakl „Listy Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta”

Wisławę Szymborską i Zbigniewa Herberta łączyła serdeczna i bliska relacja. A że oboje byli poetami i mistrzami trafnych ripost, pełnych humoru refleksji, ich korespondencja to literacki majstersztyk, który wzrusza, bawi i ukazuje nowe, może nieco mniej znane oblicze tych dwojga.

Listy opublikowane w tomie „Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Korespondencja z lat 1955–1996” to zapis nie tylko przyjaźni, ale i rozmów o sztuce, literaturze, życiowych troskach i marzeniach. Listy ukazują poczucie humoru, dystans do świata i osobiste przemyślenia, które towarzyszyły Szymborskiej i Herbertowi przez dziesięciolecia. To historia literackiej przyjaźni, ale też opowieść o ludzkich dylematach, wzlotach i upadkach, marzeniach i lękach, które kształtowały ich twórczość.

Podczas spotkania poznamy bliżej historię tej wyjątkowej przyjaźni słuchając fragmentów listów i wierszy czytanych przez Annę Romantowską i Wojciecha Wysockiego. Całość dopełni muzyka Piotra Matczuka.

Spektakl w języku polskim

WSTĘP WOLNY!

Obowiązuje wstępna rejestracja pod nr tel.:+37060314487 lub za pomocą kodu QR dostępnego na plakacie

