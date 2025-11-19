Intensywny program wydarzeń

Pierwszego dnia wizyty uczestnicy odwiedzili Szkołę Podstawową nr 72 im. Obrońców Westerplatte, gdzie wzięli udział w lekcji muzyki pt. „Rytmiczne zabawy. Tataizacja i gestodźwięk” oraz w zajęciach pokazowych prowadzonych w pracowniach tematycznych. Nauczyciele z Wilna mieli okazję przyjrzeć się kreatywnym metodom pracy z uczniami, łączącym muzykę, ruch i emocje.

Po południu uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem Europejskie Centrum Solidarności, a następnie odbyli spacer po urokliwych zakątkach Gdańska, poznając historię miasta i jego niezwykły klimat.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego, gdzie nauczyciele wzięli udział w zajęciach Teatru Ambasador, prowadzonych przez reżysera Janusza Klemensa. Była to okazja do poznania metod rozwijających kreatywność uczniów.

Kolejnym punktem programu były warsztaty Klubu Debat Oksfordzkich pod kierunkiem Katarzyny Tkaczewskiej. Spotkanie zakończyła lekcja otwarta poświęcona polskim tradycjom obchodzenia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, przygotowana przez nauczycieli Andrzeja Matyjaszczyka, Rolanda Maszkę i Bartłomieja Łyzińskiego. Była to pełna refleksji i emocji lekcja o wartościach duchowych, pamięci i szacunku wobec przeszłości.

Po krótkim spotkaniu ewaluacyjnym delegacja udała się do Szkoły Podstawowej nr 86 im. prof. Jerzego Sampa, gdzie uczestniczyła w lekcji języka polskiego pt. „Rzeczowniki nie mają przed nami żadnych tajemnic” oraz w zajęciach edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem klocków Edumatrix i Korbo. Nauczyciele poznali także historię patrona szkoły podczas prezentacji „Ścieżka profesora Sampa” przygotowanej przez społeczność szkolną.

Fot. archiwum własne

Wymiana dobrych praktyk

Na zakończenie odbyło się wspólne spotkanie z dyrektorami gdańskich szkół poświęcone wymianie dobrych praktyk dydaktyczno-wychowawczych.

Jesteśmy wdzięczni za niezwykłą atmosferę otwartości, życzliwości i profesjonalizmu, z jaką zostaliśmy przyjęci. Szczególne podziękowania kierujemy do Justyny Dmitruk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 86 im. prof. Jerzego Sampa, za serdeczną opiekę, doskonałą organizację przedsięwzięcia oraz inspirującą współpracę. Dziękujemy również za przekazaną lekturę metodyczną oraz piękne książki do naszej biblioteki szkolnej. Wydziałowi Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku dziękujemy za przekazane upominki.

Dziękujemy wszystkim partnerom projektu, dyrektorom i nauczycielom gdańskich szkół za życzliwość, otwartość i chęć dzielenia się doświadczeniem.

Wizyta ta była dla naszej kadry cenną inspiracją i motywacją do dalszej pracy nad rozwojem edukacji polskiej za granicą.

Wizyta została zrealizowana w ramach projektu „Wizyta studyjna w Gdańsku kadry Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie”, który został przeprowadzony przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w ramach konkursu „Edukacja polonijna — wsparcie nauczania języka polskiego w lokalnych systemach oświaty”, organizowanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Projekt sfinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa.

Joanna Szczygłowska

Regina Paszuta