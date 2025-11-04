Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie świętuje swoje 80-lecie

Bogata historia i polskie tradycje

Szkoła, położona w urokliwej dzielnicy Nowa Wilejka, ma długą i ciekawą historię. Jeszcze przed II wojną światową w budynku, który obecnie zajmuje szkoła plastyczna, działało Gimnazjum im. św. Kazimierza. Namiast historia naszego gimnazjum rozpoczyna się w roku 1945 w budynku przy ul. Palydovo 6 (dawniej ul. Kościelna). W latach 1944-1954 znajdowała się tam szkoła siedmioletnia nr 2. W roku 1952 została ona przemianowana na szkołę średnią. To właśnie tu w roku 1954 rozpoczął naukę pierwszy rocznik maturalny naszej szkoły. Obecnie znajduje się tu plebania. W 1951 r. wzniesiono nowy gmach przy ulicy Rugiagėlių, w którym początkowo mieścił się Instytut Nauczycielski. W 1961 r. budynek został przekazany Szkole Średniej nr 26.

W 1993 r. placówce nadano imię Józefa Ignacego Kraszewskiego — wielkiego pisarza i patrioty, a dwa lata później, w 1995 r., podczas uroczystości szkolnych po raz pierwszy zabrzmiał hymn szkoły. Jego refren, podobnie jak motto na sztandarze, zawiera trzy słowa, które najlepiej oddają ducha tej wspólnoty: Ojczyzna, Nauka, Cnota.

Od 2014 r. szkoła posiada status gimnazjum, a jej mury opuściło 2 830 absolwentów. Dziś Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego liczy 21 oddziałów, w których uczy się 473 uczniów, a nad ich rozwojem czuwa ponad pięćdziesięciu nauczycieli. Placówka oferuje nauczanie na wszystkich etapach edukacji — od zerówki po poziom średni.

Szkoła z licznymi sukcesami uczniów i nauczycieli

Gimnazjum może poszczycić się wieloma sukcesami dydaktycznymi i sportowymi. Uczniowie wielokrotnie byli laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych. Wśród wybitnych maturzystów warto wymienić Adama Szczygłowskiego, który zdobył pięć setek z egzaminów maturalnych, oraz Tomasza Sidorowicza, który uzyskał dwie setki.

Szkoła niejednokrotnie zdobywała tytuł „Najlepszej szkoły” w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. W roku jubileuszowym gimnazjum ponownie otrzymało to prestiżowe wyróżnienie. Dodatkowo czterech pedagogów zostało uhonorowanych tytułem „Najlepszego nauczyciela” — są to: Regina Paszuta, Dovilė Bagdonienė, Paweł Stankiewicz oraz Wioleta Kierbiedź.

Wielu nauczycieli tej zasłużonej szkoły odznaczono także Medalem Komisji Edukacji Narodowej, m.in.: Zofię Moroz, Janinę Podwińską, Alfredę Grycewicz, Wiesławę Dowejko, Waldemara Szełkowskiego, Joannę Szczygłowską, Teresę Brazewicz, Jadwigę Borowają oraz dyrektor gimnazjum — Helenę Juchniewicz.

Rok jubileuszowy pełen wydarzeń

Do obchodów 80-lecia społeczność szkolna przygotowywała się już od ubiegłego roku. W ramach jubileuszu zorganizowano m.in. Bieg „Z Polską w Sercu”, a 4 kwietnia 2025 r. odbył się wyjątkowy konkurs muzyczny „Piosenka łączy”.

W listopadzie tego roku ukaże się także publikacja zatytułowana „Gimnazjum imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie — filarem polskości”, której autorkami są Wanda Andruszaniec i Regina Paszuta, pod redakcją Heleny Juchniewicz. Książka przybliża historię szkoły, jej tradycje i ludzi, którzy przez lata tworzyli jej wyjątkowy klimat. Realizacja publikacji była możliwa dzięki środkom pochodzącym z budżetu Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.

Uroczyste zakończenie obchodów jubileuszu odbędzie się podczas gali w Centrum Kultury w Nowej Wilejce 21 listopada. Będzie to nie tylko święto szkoły, ale też całej polskiej społeczności Wilna, dla której Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego pozostaje symbolem edukacji, tradycji i przywiązania do ojczystego języka.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 r. Pośrednikiem w pozyskaniu środków jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego”.

Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego to szkoła, która z dumą patrzy w przyszłość, czerpiąc siłę z bogatej przeszłości i wspólnoty ludzi, którzy przez lata ją tworzyli.

Regina Paszuta,

Wanda Andruszaniec