Wielki sukces młodej zawodniczki z Wileńszczyzny

To kolejny historyczny sukces – w 2024 r. Kaja zdobyła złoty medal w tym turnieju i została pierwszą reprezentantką Litwy, która wygrała te mistrzostwa. W sierpniu tego roku Kaja zajęła I miejsce w prestiżowym turnieju dla najmłodszych tenisistów stołowych we francuskim Schiltigheim, a także wygrała międzynarodowe mistrzostwa w Czechach, we Francji i na Łotwie.

Wygrała wszystkie mecze grupowe

W dniach 1–2 listopada w Liège w Belgii odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Top 14 w tenisie stołowym. W turnieju udział wzięło 14 najsilniejszych zawodniczek z Europy urodzonych w 2014 r. i młodszych.

Kaja Tworogal – zawodniczka Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie (filia w Mickunach) – z wprawą wygrała wszystkie mecze grupowe, a w fazie finałowej turnieju sięgnęła po brąz. Kaja jako jedyna zawodniczka z Litwy wywalczyła prawo do udziału w tych mistrzostwach oraz reprezentowania Litwy na arenie międzynarodowej. Jej trenerem jest Markas Vaitonis.

Edgar Tworogal, ojciec Kai, mówi, że dla córki tenis stołowy to nie tylko forma aktywności fizycznej, ale ogromne emocje. – Sport ten zapewnia moc wrażeń i dodaje adrenaliny. Kaja trenuje już piąty rok. Przedtem uprawiała taniec, brała udział w konkursach tanecznych, ale ostatecznie wybrała tenis stołowy. Ćwiczy ze swoim trenerem codziennie po dwie, trzy godziny. Treningi odbywają się w sali sportowej Gimnazjum w Mickunach. Kaja jest uczennicą 6 klasy gimnazjum – opowiada Edgar Tworogal.

Tenis stołowy dodaje adrenaliny

W pierwszym dniu Młodzieżowych Mistrzostw Europy Top 14 w Belgii Kaja Tworogal zajęła pierwsze miejsce w grupie A. Wygrała z zawodniczkami z: Francji, Portugalii, Belgii, Mołdawii, Anglii i Ukrainy.

Drugiego dnia Kaja opuściła pierwszy mecz z powodu zajęcia pierwszego miejsca w grupie. W ćwierćfinale pokonała L. Monteiro z Portugalii (3:0), przegrała w półfinale z A. Dirment z Francji (0:3), ale następnie pokonała C. Xiao z Anglii (3:1) i zajęła trzecie miejsce.

Robert Komorowski, dyrektor Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie, zauważa, że Kaja wywalczyła brązowy medal dzięki systematycznej, codziennej pracy i mocnej dyscyplinie.

Regularnie trenowała kilka razy w tygodniu, grała w wielu turniejach i nabierała doświadczenia z silnymi rywalkami. Ważną rolę odegrały też dobre przygotowanie taktyczne z trenerem, wsparcie rodziny oraz warunki, które zapewnia nasza szkoła.

– Kaja ma też świetny charakter – nie poddaje się po porażkach i potrafi utrzymać spokój w ważnych momentach. To połączenie pracy, doświadczenia i charakteru dało wynik – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Robert Komorowski.

W sierpniu tego roku Kaja zajęła I miejsce w prestiżowym turnieju dla najmłodszych tenisistów stołowych we francuskim Schiltigheim

| Fot. Markas Vaitonis, vrsa.lt, opr. red.

Codzienna praca i dyscyplina

W tegorocznej edycji top 14 w belgijskim Liège startowała tylko Kaja. – Aby tam zagrać, trzeba wywalczyć miejsce na mistrzostwach w Strasburgu we Francji. Rok temu Kaja wygrała te zawody, a Ewa Chalkowskytė zajęła 12. miejsce. Tenis stołowy cieszy się coraz większą popularnością, a w Mickunach to sport numer jeden. Zainteresowanie tym sportem rośnie: mamy co raz więcej dzieci w grupach, częściej startujemy w zawodach i notujemy coraz lepsze wyniki. Pomagają wsparcie samorządu i dobre warunki treningowe. Obecnie w naszej filii w Mickunach trenuje 17 dzieci. Nabór jest otwarty, więc liczba może się zmieniać. Mamy trzech trenerów, najlepszych na Litwie: Markasa Vaitonisa, Viktorasa Stankevičiusa i Jelenę Anikejevą. Przy rosnącej liczbie dzieci przydało by się dodatkowe wsparcie – opowiada dyrektor Szkoły Sportowej w Niemenczynie.

Zaznacza, że ten rodzaj sportu przynosi korzyści zarówno fizyczne, jak i psychiczne. – Tenis stołowy poprawia kondycję, refleks, koordynację i wzmacnia mięśnie, a jednocześnie rozwija koncentrację, szybkie decyzje, odporność na stres i pewność siebie; uczy też dyscypliny i fair play. Treningi odbywają się cztery razy w tygodniu i trwają 2,5–3 godziny, młodsze grupy trenują nieco krócej. Najlepiej zaczynać grać w tenisa stołowego w wieku 6–7 lat. Młodsze dzieci w wieku 5–6 lat też mogą dołączyć w formie zabawowo-ruchowej, starsi uczniowie i nastolatkowie zaczynają grać bez problemu – wyjaśnia Robert Komorowski.

Wychowankowie szkoły sportowej wielokrotnie brali udział w międzynarodowych mistrzostwach tenisa stołowego. To starty i medale na turniejach międzynarodowych (m.in. Parafiada w Warszawie – 10 medali), udział w cyklu WTT Youth oraz top 14 – rok temu Kaja wygrała te zawody – wylicza dyrektor.

Osiągnięcia sportowe wychowanków Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie

• Kaja Tvorogal zdobyła brąz na Mistrzowstwach Europy Juniorów Top 14 (2025) oraz wygrała top 14 w 2024 r.; tenisiści stołowi przywieźli 10 medali z międzynarodowej Parafiady w Warszawie oraz regularnie stają na podium cyklu WTT Youth.

• W boksie – medale mistrzostw Litwy i powołania do młodzieżowej kadry; w biatlonie – medale krajowe dzieci i młodzików oraz stała obecność w czołówce.

• W lekkiej atletyce – medale mistrzostw okręgu i kraju oraz rekordy szkoły.

• W siatkówce – zwycięstwa rejonowe i awanse do wyższych etapów.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 46 (131) 15-21/11/2025