Spotkanie strzelców z inżynierami

W czwartek 20 listopada w Domu Polskim odbyło się owocne spotkanie przedstawicieli Kompanii im. gen. Tadeusza Kościuszki i Stowarzyszenia Inżynierów Polskich na Litwie.

Ze strony kompanii w rozmowach uczestniczyli dowódca Dariusz Litwinowicz oraz jego zastępca Andrzej Guszczo.

Stowarzyszenie reprezentowali prezes Robert Niewiadomski, Arnold Piotrowicz oraz Marian Żurowicz.

Sprawy proobronne i możliwość współpracy

Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej i przyjaznej atmosferze. Omówiono kwestie bezpieczeństwa, zaangażowania Polaków w sprawy proobronne (wspierające obronność — przyp.red.) na Litwie oraz możliwości współpracy pomiędzy stowarzyszeniem a kościuszkowcami.

Ustalono wspólne zainteresowanie rozwojem współpracy w obszarze budowy dronów, systemów antydronowych oraz testowania tych rozwiązań w ramach ćwiczeń strzeleckich.

Liczymy na wymianę doświadczeń i wiedzy ze strony inżynierów, a także wniesienie naszej energii i zaangażowania w działania proobronne.

To spotkanie jest ważnym krokiem w kierunku zacieśniania współpracy i budowania wspólnego bezpieczeństwa.

Kompania im. gen. Tadeusza Kościuszki