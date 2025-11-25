Więcej
    Kościuszkowcy spotkali się z polskimi inżynierami na Litwie. Rozmawiali o dronach i antydronach

    Kompania im. gen. Tadeusza Kościuszki działająca w ramach Litewskiego Związku Strzelców przysłała do „Kuriera Wileńskiego” komunikat o spotkaniu ze Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich na Litwie (STIPL).

    Spotkanie stało się ważnym krokiem w kierunku zacieśniania współpracy i budowania wspólnego bezpieczeństwa | Fot. autorzy

    Spotkanie strzelców z inżynierami

    W czwartek 20 listopada w Domu Polskim odbyło się owocne spotkanie przedstawicieli Kompanii im. gen. Tadeusza Kościuszki i Stowarzyszenia Inżynierów Polskich na Litwie.

    Ze strony kompanii w rozmowach uczestniczyli dowódca Dariusz Litwinowicz oraz jego zastępca Andrzej Guszczo.

    Stowarzyszenie reprezentowali prezes Robert Niewiadomski, Arnold Piotrowicz oraz Marian Żurowicz.

    Sprawy proobronne i możliwość współpracy

    Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej i przyjaznej atmosferze. Omówiono kwestie bezpieczeństwa, zaangażowania Polaków w sprawy proobronne (wspierające obronność — przyp.red.) na Litwie oraz możliwości współpracy pomiędzy stowarzyszeniem a kościuszkowcami.

    Ustalono wspólne zainteresowanie rozwojem współpracy w obszarze budowy dronów, systemów antydronowych oraz testowania tych rozwiązań w ramach ćwiczeń strzeleckich.

    Liczymy na wymianę doświadczeń i wiedzy ze strony inżynierów, a także wniesienie naszej energii i zaangażowania w działania proobronne.

    To spotkanie jest ważnym krokiem w kierunku zacieśniania współpracy i budowania wspólnego bezpieczeństwa.

    Przysięga kościuszkowców w Trokach, w tym Okińczyca. W tle apel z Polski

    Kompania im. gen. Tadeusza Kościuszki

