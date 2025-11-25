Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Pełna kontrastów „republika artystów”. Wyjątkowa wycieczka DKP w Wilnie

    30 listopada Dom Kultury Polskiej w Wilnie po raz kolejny zaprasza na wyjątkową podróż po stolicy. Tym razem uwaga uczestników skierowana zostanie na Zarzecze (lit. Užupis) — jedną z najstarszych i najbardziej wyjątkowych dzielnic Wilna.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Podwórko na Zarzeczu.
    Sztuka na Zarzeczu jest wszechobecna: w podwórkach, na murach, w zakamarkach, w których rzadko pojawiają się turyści | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Położone tuż za rzeką Wilenką, nieopodal Starego Miasta, Zarzecze od zawsze fascynowało swoją odrębnością. To dzielnica pełna kontrastów: dawne, historyczne zabudowania łączą się tu z nowoczesnością i artystycznym duchem wolności.

    Spacer poprowadzi Adam Sipowicz — licencjonowany przewodnik, który od lat zajmuje się popularyzowaniem historii Wilna i Litwy. Uczestnicy będą mogli liczyć na ciekawostki oraz opowieści, które trudno znaleźć w przewodnikach.

    Jak Nowy Świat chciał zagarnąć Zarzecze

    Jedno z miejsc, które wciąż potrafi zaskoczyć

    — Zarzecze to jedno z miejsc, które wciąż potrafi zaskoczyć. Choć jest położone w centrum stolicy, wielu mieszkańców i turystów zna jedynie jego najbardziej znane ulice. Tymczasem ta dzielnica posiada dziesiątki ukrytych przestrzeni — opowiada Adam Sipowicz w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

    W programie znalazła się również wizyta na cmentarzu Bernardyńskim, jednej z najstarszych i najpiękniej położonych nekropolii w Wilnie. To miejsce, gdzie w cieniu starych drzew przechowywane są losy wielu ludzi, którzy budowali historię miasta i kraju. Przewodnik opowie o ich życiu, zasługach i wpływie na rozwój Wilna.

    Jednym z najważniejszych elementów wycieczki będzie poznanie artystycznego oblicza Zarzecza. Dzielnica ta od lat znana jest jako nieformalna „republika artystów”, przestrzeń kreatywności i swobody twórczej.

    Sztuka jest tu obecna na każdym kroku

    — Sztuka na Zarzeczu jest wszechobecna: w podwórkach, na murach, w zakamarkach, w których rzadko pojawiają się turyści. Podczas spaceru pokażę uczestnikom dzieła, które zazwyczaj umykają uwadze, a które najlepiej oddają charakter i ducha tej dzielnicy — podkreśla przewodnik.

    Przewodnik zapewnia o przystępności i atrakcyjnym sposobie prowadzenia opowieści.

    — Wycieczka jest przeznaczona dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Zadbam o to, aby każdy uczestnik mógł czuć się swobodnie i wyniósł z tego spaceru coś dla siebie — zarówno osoby zainteresowane historią, jak i te, które wolą odkrywać sztukę i lokalny klimat — zaznacza Sipowicz.

    Jak dodaje, Zarzecze wybrał nie tylko ze względu na jego bogatą historię, ale również dlatego, że osobiście bardzo ceni tę dzielnicę.

    Udany projekt DKP

    — To przestrzeń, która żyje, zmienia się i zachwyca na każdym kroku. Połączenie sztuki, historii i niepowtarzalnej atmosfery sprawia, że każda wizyta tutaj jest jedyna w swoim rodzaju. Tę wyjątkowość chcę pokazać innym — podsumowuje przewodnik.

    Wycieczka zapowiada się jako kolejny bardzo udany projekt DKP, który — jak wskazuje ogromne zainteresowanie — odpowiada na realne potrzeby mieszkańców i miłośników Wilna. Organizowane przez DKP spacery cieszą się ogromnym powodzeniem — miejsca zapełniają się błyskawicznie, a chętnych jest tak wielu, że często konieczne jest tworzenie list rezerwowych.

    Jakże nie kochać tej ziemi, gdy serce do niej się rwie

    Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku.

    Partnerem wydarzenia jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Wywiady

    „Zgred”: ojciec, syn i podróż w czasie. Rozmowa z twórcami filmu

    Honorata Adamowicz: Jak by Pan w kilku zdaniach opowiedział o historii filmu „Zgred” widzom, którzy jeszcze go nie znają?Fadi Chakkour: To relacja ojca, profesora, wykładowcy, psychologa (w tej roli...
    Kultura

    Pięknie jest być częścią tego jubileuszu. Polska scena na Litwie trwa od 65 lat

    Dyrektor teatru Edward Kiejzik podkreślił znaczenie wieczoru zarówno dla zespołu, jak i dla całej polskiej społeczności wileńskiej.– Spektakl „M.K. Trajektorie” to wyjątkowe wydarzenie, którym uczciliśmy rok wielkiego litewskiego twórcy...
    Wywiady

    To teatr mnie znalazł. To miłość, to życie, to miejsce, gdzie mój syn wyrósł i dorastał

    Honorata Adamowicz: Jak to się stało, że Pani trafiła do teatru?Lila Kiejzik: To była trochę historia z przeznaczeniem. Byłam w dziewiątej klasie, w szkole nr 29 – dzisiejszym Konarskim....

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.