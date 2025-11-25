Położone tuż za rzeką Wilenką, nieopodal Starego Miasta, Zarzecze od zawsze fascynowało swoją odrębnością. To dzielnica pełna kontrastów: dawne, historyczne zabudowania łączą się tu z nowoczesnością i artystycznym duchem wolności.

Spacer poprowadzi Adam Sipowicz — licencjonowany przewodnik, który od lat zajmuje się popularyzowaniem historii Wilna i Litwy. Uczestnicy będą mogli liczyć na ciekawostki oraz opowieści, które trudno znaleźć w przewodnikach.

Jedno z miejsc, które wciąż potrafi zaskoczyć

— Zarzecze to jedno z miejsc, które wciąż potrafi zaskoczyć. Choć jest położone w centrum stolicy, wielu mieszkańców i turystów zna jedynie jego najbardziej znane ulice. Tymczasem ta dzielnica posiada dziesiątki ukrytych przestrzeni — opowiada Adam Sipowicz w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

W programie znalazła się również wizyta na cmentarzu Bernardyńskim, jednej z najstarszych i najpiękniej położonych nekropolii w Wilnie. To miejsce, gdzie w cieniu starych drzew przechowywane są losy wielu ludzi, którzy budowali historię miasta i kraju. Przewodnik opowie o ich życiu, zasługach i wpływie na rozwój Wilna.

Jednym z najważniejszych elementów wycieczki będzie poznanie artystycznego oblicza Zarzecza. Dzielnica ta od lat znana jest jako nieformalna „republika artystów”, przestrzeń kreatywności i swobody twórczej.

Sztuka jest tu obecna na każdym kroku

— Sztuka na Zarzeczu jest wszechobecna: w podwórkach, na murach, w zakamarkach, w których rzadko pojawiają się turyści. Podczas spaceru pokażę uczestnikom dzieła, które zazwyczaj umykają uwadze, a które najlepiej oddają charakter i ducha tej dzielnicy — podkreśla przewodnik.

Przewodnik zapewnia o przystępności i atrakcyjnym sposobie prowadzenia opowieści.

— Wycieczka jest przeznaczona dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Zadbam o to, aby każdy uczestnik mógł czuć się swobodnie i wyniósł z tego spaceru coś dla siebie — zarówno osoby zainteresowane historią, jak i te, które wolą odkrywać sztukę i lokalny klimat — zaznacza Sipowicz.

Jak dodaje, Zarzecze wybrał nie tylko ze względu na jego bogatą historię, ale również dlatego, że osobiście bardzo ceni tę dzielnicę.

Udany projekt DKP

— To przestrzeń, która żyje, zmienia się i zachwyca na każdym kroku. Połączenie sztuki, historii i niepowtarzalnej atmosfery sprawia, że każda wizyta tutaj jest jedyna w swoim rodzaju. Tę wyjątkowość chcę pokazać innym — podsumowuje przewodnik.

Wycieczka zapowiada się jako kolejny bardzo udany projekt DKP, który — jak wskazuje ogromne zainteresowanie — odpowiada na realne potrzeby mieszkańców i miłośników Wilna. Organizowane przez DKP spacery cieszą się ogromnym powodzeniem — miejsca zapełniają się błyskawicznie, a chętnych jest tak wielu, że często konieczne jest tworzenie list rezerwowych.

Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku.

Partnerem wydarzenia jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.