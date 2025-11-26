Więcej
    Wileńskie lotnisko zablokowane. Awaria polskiego samolotu

    We środę 26 listopada na lotnisku w Wilnie samolot polskich linii LOT, który schodził do lądowania, zjechał z pasa startowego, przez co pas startowy został zamknięty na co najmniej pięć godzin – do godziny 19:00. Pasażerowie zostali ewakuowani.

    W Wilnie polski samolot zsunął się z pasa podczas lądowania | Fot. Josvydas Elinskas, ELTA

    Jak poinformowała LTOU, o godz. 13:43 samolot LOT przylatujący z Warszawy zjechał z pasa startowego podczas kołowania w kierunku płyty postojowej. Pasażerowie zostali ewakuowani, odebrali bagaż i opuścili lotnisko. Według wstępnych informacji, pasażerowie nie odnieśli obrażeń podczas incydentu.

    Służby pracują

    Jak poinformował przedstawiciel LTOU (Litewskie lotniska) Tadas Vasiliauskas, na miejscu pracują wszystkie służby.

    „Samoloty obecnie nie lądują ani nie startują” – powiedział BNS T. Vasiliauskas.

    LTOU poinformowało później, że pasażerowie, których loty z Wilna miały odbyć się w środę do godziny 19:00, proszeni są o bezpośredni kontakt ze swoimi liniami lotniczymi i śledzenie informacji o lotach na stronie internetowej lotniska w Wilnie.

    Pasażerowie nie ucierpieli

    Ministerstwo Łączności poinformowało, że wkrótce po incydencie na lotnisku zebrała się komisja ds. sytuacji nadzwyczajnych LTOU, w której uczestniczy minister transportu Juras Taminskas, a także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i kierownictwo LTOU.

    „Pasażerowie nie ucierpieli, okoliczności zdarzenia są wyjaśniane” – napisano w komunikacie.

    W środę w dużej części Litwy i w Wilnie spadło sporo śniegu. W kraju obserwuje się intensywnie występujące opady śniegu. Mieszkańcom zaleca się odłożenie niepotrzebnych podróży. Szczególną ostrożność należy zachować na drogach, szczególnie udając się do sąsiednich krajów, gdyż nie we wszystkich jest obowiązek wymiany opon na zimowe.

    Czytaj także o katastrofie sprzed roku: W Wilnie spadł samolot, jeden z członków załogi zginął. Rozmówca „Kuriera”: „Spadający samolot mocno świecił”

