Wileńskie lotnisko zablokowane. Awaria polskiego samolotu

Jak poinformowała LTOU, o godz. 13:43 samolot LOT przylatujący z Warszawy zjechał z pasa startowego podczas kołowania w kierunku płyty postojowej. Pasażerowie zostali ewakuowani, odebrali bagaż i opuścili lotnisko. Według wstępnych informacji, pasażerowie nie odnieśli obrażeń podczas incydentu.

Służby pracują

Jak poinformował przedstawiciel LTOU (Litewskie lotniska) Tadas Vasiliauskas, na miejscu pracują wszystkie służby.

„Samoloty obecnie nie lądują ani nie startują” – powiedział BNS T. Vasiliauskas.

LTOU poinformowało później, że pasażerowie, których loty z Wilna miały odbyć się w środę do godziny 19:00, proszeni są o bezpośredni kontakt ze swoimi liniami lotniczymi i śledzenie informacji o lotach na stronie internetowej lotniska w Wilnie.

Pasażerowie nie ucierpieli

Ministerstwo Łączności poinformowało, że wkrótce po incydencie na lotnisku zebrała się komisja ds. sytuacji nadzwyczajnych LTOU, w której uczestniczy minister transportu Juras Taminskas, a także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i kierownictwo LTOU.

„Pasażerowie nie ucierpieli, okoliczności zdarzenia są wyjaśniane” – napisano w komunikacie.

W środę w dużej części Litwy i w Wilnie spadło sporo śniegu. W kraju obserwuje się intensywnie występujące opady śniegu. Mieszkańcom zaleca się odłożenie niepotrzebnych podróży. Szczególną ostrożność należy zachować na drogach, szczególnie udając się do sąsiednich krajów, gdyż nie we wszystkich jest obowiązek wymiany opon na zimowe.

