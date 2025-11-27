Według Gintarė Burbienė, dyrektorki Departamentu Modernizacji Budynków Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA), coraz częstsze awarie są konsekwencją długotrwałego zużycia budynków, a najskuteczniejszym rozwiązaniem jest kompleksowa renowacja całego bloku wielomieszkaniowego.

„Renowacja bloków wielomieszkaniowych to nie tylko ocieplenie budynku i zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. Zachęcam właścicieli mieszkań do rozważenia innych możliwości kompleksowej renowacji — modernizując budynek w ramach programu modernizacji bloków wielomieszkaniowych, można również naprawić dachy, rury, a także balkony, które w każdej chwili mogą znaleźć się w stanie, w którym zaczną się rozpadać. Prace te są nieuniknione i kosztowne, a wsparcie państwa znacznie zmniejsza obciążenie finansowe” — zwraca uwagę Burbienė.

Wyniki badania pokazują, że mieszkańcy doceniają renowację nie tylko ze względu na możliwość uniknięcia awarii, ale także dlatego, że przyczynia się ona do poprawy warunków życia i bardziej efektywnego wykorzystania energii. Dwie trzecie ankietowanych uważa, że po renowacji budynku sytuacje awaryjne będą rzadsze, a jedna trzecia zgodziłaby się na udział w renowacji nawet bez pomocy finansowej państwa. Przy wsparciu w wysokości co najmniej 20 proc. zgodziłoby się na to już 60 proc. mieszkańców.

Koszty ogrzewania pozostają jedną z najważniejszych motywacji mieszkańców. Według danych ankiety, wydatki większości gospodarstw domowych w sezonie grzewczym wynoszą od 51 do 150 euro, ale 15 proc. respondentów twierdzi, że w ich mieszkaniach i tak nie jest wystarczająco ciepło zimą. Wskazuje to na długotrwałe problemy związane z nieefektywnością energetyczną i złym stanem budynków.

Sytuacje awaryjne i rosnące z roku na rok koszty ich usuwania są wyraźnym sygnałem, że stan starych bloków wielomieszkaniowych bez systematycznej renowacji będzie się nadal pogarszał.

Wszystkie problemy wskazane przez mieszkańców bloków wielomieszkaniowych można rozwiązać nie w perspektywie krótkoterminowej, poprzez stopniowe naprawy i inwestycje, ale patrząc szerzej i remontując cały budynek. W ten sposób wydłuża się cykl życia budynku i unika się inwestycji w usuwanie skutków awarii, które powtarzają się co roku lub co kilka miesięcy” — zauważa dyrektorka Departamentu Modernizacji Budynków APVA.

Kompleksowa renowacja pozwala na modernizację konstrukcji budynku i systemów inżynieryjnych, usunięcie wad stwarzających ryzyko awarii, poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie długoterminowych kosztów eksploatacji.

Badanie mieszkańców litewskich bloków wielomieszkaniowych wymagających renowacji (zbudowanych w 1993 r. i wcześniej) zostało przeprowadzone na zlecenie APVA przez firmę badawczą „Spinter tyrimai”. W badaniu wzięło udział 1 tys. respondentów z różnych regionów kraju.

Projekt „Promowanie renowacji bloków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

Ieva Vidūnaitė

Zam. 2882