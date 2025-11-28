W warsztatach wzięły udział zespoły Centrum Kultury w Rudominie:
- Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka”;
- Zespół taneczny „Žiogeliai”;
- Chór „Pagirių dainoriai”;
- Członkowie zespołów wokalnych „Gija” i „Kolurija”.
Przytulna, świąteczna atmosfera
Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z różnymi technikami plecenia i dekorowania wieńców, łączyli tradycyjne elementy ze współczesnymi pomysłami. Każda grupa stworzyła własny, wyjątkowy adwentowy wieniec, który wkrótce ozdobi domy lub instytucje i stworzy przytulną, świąteczną atmosferę.
Warsztaty stały się nie tylko przestrzenią twórczą, lecz także doskonałą okazją do rozmów, wzmacniania więzi i wspólnego przygotowywania się do nadchodzących świąt. Nasze zespoły również intensywnie przygotowują się do świątecznych koncertów, występów i wydarzeń, które w grudniu wypełnią Rudominę muzyką, tańcem i wspólnym świątecznym nastrojem.
Były to dwa inspirujące, pełne tradycji i ciepła wieczory — doskonały początek Adwentu.
