    W Centrum Kultury w Rudominie odbyły się warsztaty wykonywania i dekorowania adwentowych wieńców [Z GALERIĄ]

    W dniach 26–27 listopada tego roku w Centrum Kultury w Rudominie odbyły się przytulne i twórcze warsztaty wykonywania i dekorowania adwentowych wieńców, które w naturalny sposób wprowadziły uczestników w nastrój zbliżających się świąt. Cała przestrzeń wypełniła się zapachem gałązek świerku, ciepłymi rozmowami i twórczą inspiracją.

    Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    W warsztatach wzięły udział zespoły Centrum Kultury w Rudominie:

    • Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka”;
    • Zespół taneczny „Žiogeliai”;
    • Chór „Pagirių dainoriai”;
    • Członkowie zespołów wokalnych „Gija” i „Kolurija”.

    Przytulna, świąteczna atmosfera

    Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z różnymi technikami plecenia i dekorowania wieńców, łączyli tradycyjne elementy ze współczesnymi pomysłami. Każda grupa stworzyła własny, wyjątkowy adwentowy wieniec, który wkrótce ozdobi domy lub instytucje i stworzy przytulną, świąteczną atmosferę.

    Warsztaty stały się nie tylko przestrzenią twórczą, lecz także doskonałą okazją do rozmów, wzmacniania więzi i wspólnego przygotowywania się do nadchodzących świąt. Nasze zespoły również intensywnie przygotowują się do świątecznych koncertów, występów i wydarzeń, które w grudniu wypełnią Rudominę muzyką, tańcem i wspólnym świątecznym nastrojem.

    Były to dwa inspirujące, pełne tradycji i ciepła wieczory — doskonały początek Adwentu.

    Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Centrum Kultury w Rudominie

