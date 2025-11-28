Więcej
    Wieczór poetycki z Jadwigą Bębnowską, poetką Ziemi Wileńskiej. Wkrótce mija czas na rejestrację

    W dniu 4 grudnia 2025 r. o godz. 17:30 w Sali Balowej Ambasady RP w Wilnie odbędzie się wieczór poetycki z twórczością Jadwigi Bębnowskiej pt. „W kręgu ludzi jasnych serc”. Na wieczorze zostanie przedstawiony tomik poezji, który przygotowywała śp. Krystyna Adamowicz — jednak nie doczekała premiery... Organizatorzy przewidzieli album w prezencie dla gości wydarzenia. Obowiązuje rejestracja, która trwa do 1 grudnia.

    Wieczór organizuje Towarzystwo Projektów Edukacyjnych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Towarzystwem Absolwentów „Zawsze wierni »Piątce«”.

    Hołd dla poetki Jadwigi Bębnowskiej

    Ten wieczór to hołd dla Jadwigi Bębnowskiej — poetki Ziemi Wileńskiej, której twórczość pełna dobroci i umiłowania Wilna przez dziesięciolecia towarzyszyła polskim szkołom i czytelnikom na Litwie.

    Jej poezja wybrzmi na nowo w interpretacji aktorów Polskiego Teatru Studio w Wilnie, w oprawie muzycznej.

    Podczas wieczoru wspomnimy zarówno Bohaterkę książki — Jadwigę Bębnowską, jak i jej Autorkę — śp. Krystynę Adamowicz, która zdążyła przygotować tomik wierszy do druku, lecz nie doczekała jego premiery.

    Dla gości wydarzenia album w prezencie.

    Twórczość Jadwigi Bębnowskiej

    Poezja Jadwigi Bębnowskiej, poetki Ziemi Wileńskiej, jeszcze nie jest powszechnie spopularyzowana. O jej twórczości „Kurierowi Wileńskiemu” jeszcze w tym roku opowiadała zmarła niedawno śp. Krystyna Adamowicz, gdy mówiła o „autorach starszych, urodzonych przed wojną (II wojną światową — przyp.red.)”.

    Bębnowska publikowała swoje wiersze jeszcze w czasach sowieckich, później w czasach niepodległej Litwy. W 1993 roku w „Kurierze Wileńskim” wydrukowany został jej wiersz pt. „Jest w Wilnie uliczka”. Fragment wiersza opublikowanego w marcu 1993 r. podajemy niżej:

    Jest w Wilnie uliczka
    O dziwnym uroku,
    Którą się chodzi
    Przyciszonym krokiem.
    Pierzchającej ciszy
    Nie płosząc pośpiechem,
    By sercem uchwycić
    Zaczajone echo.
    W echu tym dla wielu
    Rozlega się jeszcze
    Z cichym szmerem wiatru
    Szelest kroków Wieszcza.

    Pełny przekrój twórczości Bębnowskiej poznają Państwo na wieczorze poetyckim.

    Na wieczór poetycki obowiązuje rejestracja, która trwa do 1 grudnia. Rejestracja odbywa się drogą mailową na adres: j.sosnowska@tpe.org.pl 

    Czytaj więcej o wileńskich poetach, w tym o Jadwidze Bębnowskiej: Poezja jest stale obecna na Wileńszczyźnie

