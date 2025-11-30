Podczas wizyty goście spotkali się z przedstawicielami władz lokalnych, wręczyli paczki z prezentami dzieciom rejonu wileńskiego oraz uczestniczyli w symbolicznych wydarzeniach społeczności. Przedszkolaki i uczniowie szkół w podziękowaniu zaprezentowali przygotowane występy artystyczne.

Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Algis Vaitkevičius, który spotkał się z delegacją w Kowalczukach, przekazał najserdeczniejsze życzenia i podziękowania od mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza. Dziękował za wieloletnią przyjaźń, wsparcie i okazaną mieszkańcom rejonu świąteczną radość.

„Na przestrzeni lat ta szlachetna inicjatywa i Państwa niezawodna przyjaźń niosą radość, światło i nadzieję Świąt Bożego Narodzenia uczniom polskich placówek oświatowych oraz rodzinom wrażliwym społecznie w rejonie wileńskim. Dziękujemy za to, że tak hojnie dzielicie się ciepłem i dobrem, a łączące nas wartości i poczucie wspólnoty okazują się silniejsze niż jakakolwiek odległość” – powiedział wicemer A. Vaitkevičius.

W spotkaniu ze Świętym Mikołajem z Częstochowy uczestniczył również Minister Spraw Wewnętrznych RL Władysław Kondratowicz, który wyraził wdzięczność organizatorom akcji za nieustanną uwagę i wsparcie dla polskiej społeczności Wileńszczyzny.

Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie, we współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami publicznymi oraz lokalnym biznesem z Częstochowy i okolic, aktywnie wspiera osoby polskiego pochodzenia mieszkające poza granicami Polski. W ramach tej szlachetnej inicjatywy są nie tylko rozdawane prezenty świąteczne dzieciom rejonu wileńskiego, ale również paczki ze wsparciem dla najbardziej potrzebujących mieszkańców.

W tym roku zebrane dary świąteczne trafią łącznie do 19 placówek oświatowych rejonu wileńskiego w Ławaryszkach, Kowalczukach, Szumsku, Pakienie, Rukojniach, Kiwiszkach, Czarnym Borze, Mickunach, Jałówce, Grygajciach, Zujunach, Podbrzeziu, Mejszagole, Rzeszy, Jęczmieniszkach, Kabiszkach, Niemenczynie. Wsparcie w postaci darów żywnościowych i artykułów chemicznych w okresie świątecznym zostanie rozdzielone potrzebującym mieszkańcom gmin Mickuny, Kowalczuki, Niemenczyn, Rukojnie.

Dzięki ścisłej współpracy gmin rejonu wileńskiego z polskimi gminami, każdego roku z powodzeniem realizowana jest nie tylko tradycyjna akcja przedświąteczna, ale także organizowane są wycieczki uczniów rejonu wileńskiego do Polski.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego